Çocuk gelin operasyonu

T24-

Hürriyet'in haberine göre, Gaziantep’in Nizip ilçesinde yaşayan H.K. (13) ile Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde oturan Müslüm B.’ye (19) Nizip’te ‘düğün’ yapıldı. H.K.’nin yaşının küçük olduğu bilgisini bir ihbar telefonuyla alan polis harekete geçti. Düğünün yapıldığı adresi tespit eden ekipler, H.K. ile Müslüm B.’nin içinde bulunduğu, Birecik’e gitmek üzere yola çıkan düğün konvoyunu durdurdu.



Polis, Müslüm B., babası Sadin B. ile çocuk gelinin babası Ali K. ve annesi Fatma K.’yi gözaltına aldı. 4 kişi, polisteki sorgularının ardından ‘çocuğun cinsel yönden istismarına teşebbüs ve aracılık etmek’ suçundan adliyeye sevk edildi. Aileler, “Herhangi bir zorlama ve baskı yok” deseler de H.K. Cumhuriyet savcılığının kararıyla ailesinden alındı ve Çocuk Esirgeme Kurumu’na yerleştirildi. H.K.’nin ifadesinde gerçek yaşının ise 16 olduğunu iddia ettiği öğrenildi. 4 şüpheli işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.





İnternette tanıştılar





Müslüm B. ile ilköğretim okulu 8’inci sınıf öğrencisi H.K.’nin internet aracılığıyla tanıştıkları öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

