'Çocuk gelin' davasında sanık 18 yıl 4 ay hapis alıp, tahliye edildi

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'de olay tarihinde 15 yaşında olan sevgilisini kaçırdıktan sonra nikah kıyıp hamile bıraktığı iddiasıyla tutuklu yargılanan 21 yaşındaki Ali Kaya, \'çocuğun nitelikli cinsel istismarı\' suçundan 18 yıl 4 ay hapis cezası aldı. Mahkeme, Ceza Muhakemesi Kanunu\'nun (CMK) 109. maddesi gereğince, sanığın adli kontrol şartı ile tahliyesine karar verdi.

Develi İlçesi\'nde, olay tarihinde 15 yaşından olan H.Z., sosyal medyadan tanıştığı çiftçi Ali Kaya ile kaçtı. Kaya ile dini nikahla birlikte yaşamaya başlayan H.Z., hamile kaldı. İddiaya göre, bir süre sonra çıkan tartışma sırasında Ali Kaya, H.Z.\'yi dövdü. İlçe Emniyeti\'ne başvuran H.Z., Kaya\'nın kendisini dövdüğünü ve karnındaki çocuğu düşürmek istediğini ileri sürerek şikayetçi oldu. Polis, yaptığı soruşturmada H.Z.\'nin yaşının küçük olduğu belirledi ve Kaya\'yı gözaltına aldı. Mahkemeye çıkarılan Ali Kaya, tutuklandı. H.Z. ailesinin onayıyla Ali Kaya ile cezaevinde evlendi.

1\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen davanın bugünkü duruşmasında tutuklu Ali Kaya ile H.Z. ve ailesi hazır bulundu. H.Z. ile sosyal medyada tanıştığını söyleyen Kaya, \"Ben, eşimle sosyal medya üzerinde konuşurken bana 1999 doğumlu olduğu söyledi. Kendisiyle evlenmek için rızasıyla kaçırdım. 11 Mart 2016\'da yapılan düğünle evlendim. Evlendikten sonra birlikte olduk ve hamile kaldı. Şimdi 2 aylık çocuğumuz dünyaya geldi\" dedi.

Çocuk gelin H.Z. ise \"Sosyal medyadan konuştuğum Ali ile anlaşarak kaçtım. Kendisiyle evlendik. Evlendikten sonra ilişkiye girdik. Kendisinden şikayetçi değilim. Salıverilmesini istiyorum\" diye konuştu.

Duruşmayı izleyen H.Z.\'nin annesi ve babası, kızlarının kaçması nedeniyle dedikodu olmaması için evlendirmek zorunda kaldıkları söyledi.

Mahkeme heyeti, yargılama sonunda, sanığa, \'çocuğun nitelikli cinsel istismarı\'ndan 18 yıl 4 ay hapis cezası verdi. Mahkeme, sanık Ali Kaya\'nın, CMK\'nın 109. maddesi gereğince adli kontrol şartı ile tahliyesine karar verdi. Yargıtay, yerel mahkemenin verdiği kararı onarsa, ceza kesinleşecek.

Sanık Ali Kaya, duruşma sonrası, \"Ne olur bir şans istiyorum. Bizi ayırmayın. Çocuğum babasız büyümesin\" diyerek ağlayıp, H.Z.\'ye sarıldı.

CMK 109. MADDE

Öte yandan, mahkeme heyetinin bu davada, \'CMK\'nın 109. maddesi değişik-6352/98 maddesi, bir suç sebebiyle yürütülen soruşturmada, 100\'üncü maddede belirtilen tutuklama sebeplerinin varlığı halinde, şüphelinin tutuklanması yerine adlî kontrol altına alınmasına karar verilebilir\' kararını uyguladığı ifade edildi.