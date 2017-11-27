'Çocuk gelin' davasında 18 yıl hapis cezası

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'de olay tarihinde 15 yaşında olan sevgilisini kaçırdıktan sonra dini nikâh kıyıp, hamile bıraktığı iddiasıyla tutuksuz yargılanan hurdacı Hüseyin D. (18), \'çocuğun nitelikli cinsel istismarı\' suçundan 18 yıl hapis cezası aldı. Mahkeme, Ceza Muhakemesi Kanunu\'nun (CMK) 109. maddesi gereğince, sanık Hüseyin D.\'nin, adli kontrolle serbest kalmasına karar verdi.

Olay, Merkez Melikgazi ilçesi Caferbey Mahallesi\'nde meydana geldi. N.C., mahallede tanıştığı Hüseyin D. ile evlenmek için geçen yıl kaçtı. Hüseyin D. ile dini nikâhla birlikte yaşamaya başlayan N.C., hamile kaldı. Çocuğu doğurmak için hastaneye başvuran N.C.\'nin yaşının küçük olduğunu belirleyen doktorlar, doğumun ardından durumu polise bildirdi. Polis, Hüseyin D.\'yi \'Cinsel istismar\' suçundan gözaltına alındı.

1\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen davanın bugünkü duruşmasında tutuksuz yargılanan Hüseyin D. ile dini nikâhlı eşi N.C. hazır bulundu. Mağdur olarak ifadesi alınan N.C., \"Hüseyin\'i çok seviyorum. Kendi rızam ile kaçtım. Çocuğumun babasıdır\" dedi. Sanık Hüseyin D. ise hiçbir suçunun olmadığını ileri sürerek, \"Birbirimizi seviyorduk, kaçtık ve imam nikâhı ile evlendik. Beraatimi istiyorum\" diye konuştu.

Mahkeme heyeti, yargılama sonunda, tutuksuz sanık Hüseyin D.\'ye \'Çocuğa karşı cinsel istismar\' suçundan 18 yıl hapis cezası verdi. Mahkeme, sanığın CMK\'nın 109. maddesi gereğince, adli kontrolle serbest kalmasına karar verdi. Yargıtay, yerel mahkemenin verdiği kararı onarsa, ceza kesinleşecek. Karar sonrası söz alan N.C., \"Kocama 18 yıl hapis verdiniz. Tutuklanırsa ben küçük bebeğimle ne yapacağım\" dedi.

CMK 109. MADDE

Mahkeme heyetinin bu davada, \'CMK\'nın 109. maddesi değişik-6352/98 maddesi, bir suç sebebiyle yürütülen soruşturmada, 100\'üncü maddede belirtilen tutuklama sebeplerinin varlığı halinde, şüphelinin tutuklanması yerine adli kontrol altına alınmasına karar verilebilir\' kararını uyguladığı ifade edildi.