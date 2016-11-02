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Dünya
Deutsche Welle

Çocuk evlendiren imama para cezası

Die Welt gazetesinde yer alan habere göre Almanya İçişleri Bakanlığı küçük yaştaki çocukları evlendiren imamların cezalandırılması için yeni bir yasa tasarısı hazırlanıyor.

02 Kasım 2016 16:26

Die Welt gazetesinde yer alan haberde Almanya İçişleri Bakanlığı'nın imamlar tarafından çocuklara nikah kıyılmasını yasaklamak ve çocuklara imam nikahı kıyan din adamlarına para cezası verilmesi için bir çalışma başlattı.

Habere göre Almanya'da çocuk yaştakilerin evlendirilmesinin önlenmesi amacıyla federal devlet ile eyaletler arasında ortak çalışma grubu kuruldu. Yasak yürürlüğe girdiği takdirde camilerde imamlar reşit olmayan çocuklara nikâh kıyamayacak ve yasağa karşı gelen imamlar 1000 euroya kadar para cezasına çarptırılacak.

Almanya Adalet Bakanlığı'nın girişimiyle kurulan çalışma grubu reşit olmayan yaşta yurtdışında yapılan evliliklerin Alman yasalarına göre durumunu da araştırıyor. Adalet Bakanlığı en geç yıl sonuna kadar evlilik hukukunun yasayla değiştirilmesine dair bir taslak hazırlayacak.

Koalisyon ortakları anlaştı

Gazetenin haberine göre koalisyon ortakları Hristiyan Birlik partileri ve Sosyal Demokrat Parti arasında bu konuda mutabakat sağlandı. Alman yasaları evlenmeye reşit yaştan itibaren izin veriyor. İstisnai durumlarda evlilik yaşı 16'ya düşürülebiliyor. Koalisyon ortakları evlilik yaşı ile ilgili istisnaların kaldırılması konusunda da uzlaşmıştı.

Almanya'da ne kadar yurtdışında evlenmiş çocuğun bulunduğu tam bilinmiyor. Yabancılar Dairesi'ndeki kayıtlara göre Almanya'da 481'i 16 yaşın altında olmak üzere 18 yaş altı 1475 evli çiftyaşıyor. Küçük yaştaki eşlerden 1152'sini kızlar oluşturuyor. Alman yasalarına göre evlenebilmek için 18 yaşını doldurmuş olmak gerekiyor.

© Deutsche Welle Türkçe

DW/dpa/KNA/epd/AG/HS

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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