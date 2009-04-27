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'Çocuk döven polis yargılansın' talebi

İHD Diyarbakır Şubesi, Hakkari'deki izinsiz gösteriler sırasında Seyfettin Turan'ı döven polisin adam öldürmeye teşebbüsten yargılanmasını istedi.

27 Nisan 2009 03:00

İnsan Hakları Derneği (İHD) Diyarbakır Şubesi, Hakkari'deki izinsiz gösteriler sırasında Seyfettin Turan'ı silah dipçiğiyle döven polisin "adam öldürmeye teşebbüsten" yargılanmasını istedi. 
 
İHD Şube Başkanı Muharrem Erbey, olayın ardından polis memurunun açığa alınmasının yeterli olmadığını, polisin adam öldürmeye teşebbüsten yargılanmasını istedi.

Hakkari'de, geçen hafta, izinsiz gösteriler sırasında meydana gelen olayda, 14 yaşındaki Seyfettin Turan, bir özel harekat polisi tarafından silahın dipçiğiyle dövülmüştü.

Yaralanan çocuğun, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi hastanesindeki tedavisi sürüyor.


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