Çocuk destek merkezinde cinsel istismara 13 yıl 4 ay hapis

Kayseri'de çocuk destek merkezinde kalan Afganistan uyruklu M. M. (19), aynı merkezde kalan ve olay tarihinde 15 yaşında olan Y.E.U. adlı erkek çocuğa 'cinsel istismarda bulunmak' suçundan tutuklu yargılandığı davada, 13 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, geçen yıl 7 Eylül'de çocuk destek merkezinde meydana geldi. Afganistan uyruklu M. M., aynı merkezde kaldığı Y.E.U. adlı çocuğa banyo yaptığı sırada cinsel istismarda bulundu. Şikayet sonrası gözaltına alınan Mohamadi, tutuklandı.

Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan yargılanan M. M., karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Duruşmada, şikayetçi Y.E.U. da hazır bulundu. Pedagog eşliğinde ifade veren Y.E.U., banyo yaptığı sırada arkasından gelen sanığın kendisine cinsel istismarda bulunduğunu ileri sürerek şikâyetçi olduğunu belirtti. Pedagog ise çocuğun sanık ile göz göze gelmekten kaçındığını, zeka geriliği olabileceğini, ifadelerine itibarın mahkemenin takdirinde olduğunu söyledi.



Tutuklu sanık M. M. ise suçlamayı reddetti. Mahkeme heyeti, sanığa 13 yıl 4 ay hapis cezası vererek tutukluluk halinin devamını kararlaştırdı.