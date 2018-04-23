Çocuk cumhurbaşkanı: Soru alacağım Milli Eğitim Bakanı: Gereği yapıldı Erdoğan: Tamam, alabilir

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle makamını bir çocuğa devreden Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, çocuk cumhurbaşkanı 6.sınıf öğrencisi Fatih Mintaş ve Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz arasında ilginç bir diyalog yaşandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe'de çocukları kabul etti. Kabulde çocukların metne dayalı olarak konuşması dikkat çekti. Çocuk Cumhurbaşkanı Mintaş'ın "Soru alacağım" demesi üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Eğitim Bakanı'a dönerek, "Soru alabilir mi?" diye sordu. Yılmaz, Erdoğan'a, "Gereği yapıldı efendim" dedi. Erdoğan bunun üzerine basın mensuplarına dönerek, "Tamam, alabilir" ifadesini kullandı.

Sorulara kısa cevaplar veren çocuk cumhurbaşkanına espiriyle yanıt veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sorular erken bitti, niye böyle oldu çünkü kısa cevaplar verdin" dedi. Erdoğan'ın kulağına programa ilişkin olarak bilgi veren bir yetkili, "Buradan sonra makama geçilebilir" dedi. Bunun üzerine Erdoğan da çocuk cumhurbaşkanına, "Evet, sayın cumhurbaşkanı, makamıma geçmek ister misin; bu kıyağımı da unutma" diye konuştu.