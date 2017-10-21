"Çocuk anne'liğin önünü açacaklar"

Kadın örgütleri tarafından nüfus ve vatandaşlıkla ilgili önceki gün TBMM'de kabul edilen yasada yer alan "sağlık personelinin takibi dışında doğan çocukların nüfus bildirimi, nüfus müdürlüklerine sözlü beyan ile yapılır” hükmünün "çocuk yaşta evlilik, çocuk yaşta tecavüz ve çocuk yaşta anne'liğe yol açacağı" ifade edildi.

Müftülüklere nikâh kıyma yetkisi veren yasa tasarısının TBMM'de kabul edilmesinin ardından gelen tepkiler artarak devam ederken "beyana dayalı doğum kaydı" ile ilgili yapılan değişiklik de diğer bir tartışma konusu.

Birgün'den Nurcan Gökdemir'in haberine göre kadın örgütlerinin evde yapılan doğumlarda beyan ile nüfus kaydının yapılmasının "tecavüz, çocuk yaşta evlilik ve erkek çok eşliliği için var olan yasal freni ortadan kaldıracağı" eleştirilerini TBMM Genel Kurulu’nda muhalefet milletvekilleri de sürdürdü. Bunun üzerine hazırlanan ve tüm siyasi parti temsilcilerinin imzaladığı önerge ile madde “Her sözlü beyanda mülki idare amirinin emri ile aile hekimlerince beyanların doğruluğunun araştırılması zorunludur” olarak değiştirildi. Ancak maddedeki “mülki idare amirinin emri” ibaresi “Mülki idare amiri talimat vermezse ne olacak?” sorularına yol açtı.

"Sıkıntılı bir metin"

CHP Ankara Milletvekili Şenal Sarıhan, yönetmeliğin her evde doğumla ilgili beyanın mutlaka araştırılmasını sağlayacak şekilde düzenlenmesi gerektiğini kaydederek, “Yeni metin hukuki olarak biraz sıkıntılı, bu sıkıntının yönetmelikle giderilmesi gerekir. Aksi halde kontrol mülki idare amirinin isteğine kalabilir. Bu da beklenilen amaca ulaşılmasını engeller” diye konuştu.

"Yaptırım olmalı"

HDP Grup Başkanvekili Filiz Kerestecioğlu da, önerge ile zorunluluğu getirmeye çalıştıklarını ancak uygulama yönetmeliğinin dikkatli hazırlanması gerektiğini söyledi. Yönetmelikte mülki idare amirinin kontrol talimatı vermesi ve vermemesi durumunda uğrayacağı yaptırımların açıkça yazılması gerektiğini belirten Kerestecioğlu, şöyle konuştu: “Sözlerin ne kadar tutulduğu, kararların arkasında ne kadar durulduğu, hukukun gerekli denetimleri ne kadar yaptığı ve mülki idare amirlerinin nasıl karar verdiği de biliniyor.”