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Çocuğunun velayetini kaybetti; Enis Berberoğlu'na verilen ceza neleri kapsıyor?

Berberoğlu, MİT ve Erdoğan'ın yargılama sürecindeki giderlerini karşılayacak

14 Haziran 2017 20:30

MİT TIR'ları görüntülerinin yayınlanması davası kapsamında tutuklanan CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu, aynı zamanda seçme ve seçilme hakkı ile çocuğu üzerindeki velayetini de kaybetti. 

Mahkeme ilk olarak Berberoğlu’nun Dündar ve Gül’le birlikte yargılandığı “Silahlı terör örgütüne üye olmaksızın bilerek isteyerek yardım etme” suçundan yargılandığı dosyanın ayrılmasına karar verdi.

Gerekçe casusluk

Mahkeme daha sonra da Berberoğlu’nun Türk Ceza Kanunu’nun (TCK)  330’uncu maddesinin birinci fıkrası gereğince müebbet hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

TCK’nın ‘casusluk’la ilgili söz konusu maddesi şöyle:

“Devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askerî casusluk maksadıyla açıklayan kimseye müebbet hapis cezası verilir.”

Mahkeme müebbet hapis cezasını daha sonra TCK’nın 62’nci maddesi uyarınca indirim uygulayarak 25 yıl hapis cezasına indirirken Berberoğlu hakkında da tutuklama kararı verdi.

Çocuğu üzerindeki velayetini kaybetti

Berberoğlu, bu kararla hapis cezasının yanı sıra seçme, seçilme ve değer siyası haklarından mahkûm bırakıldı. Berberoğlu, çocukları üzerindeki velayet, vesayet ve kayyımlık yetkilerini de cezasının infazı tamamlanıncaya kadar kullanamayacak. Enis Berberoğlu ayrıca davanın şikayetçileri arasında bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Milli İstihbarat Teşkilatı’nın yargılama sürecindeki giderlerini karşılamaya da mahkûm edildi. Berberoğlu, MİT’e ve Erdoğan’a 3 bin 960’ar TL ödeyecek.

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