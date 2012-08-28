Çocuğunun okula başlama yaşını küçük bulan ailler rapor kuyruğunda!

Okulların açılmasına sayılı gün kala aileler 66-72 aylık çocuklarını ‘küçük ve erken’ diyerek okula göndermemek için sağlık raporu kuyruğunda. Çocuk psikiyatrisi uzmanı doktor Fatih Ceylan kontrole gelen çocukların yaklaşık yüzde 75’inin okula başlamak için uygun olmadığını söyledi.

Okullar 17 Eylül’de başlıyor. Ancak ‘ 4+4+4 ’ olarak nitelendiren yeni eğitim sistemi, 1’inci sınıflara yönelik ‘uyum programı’ nedeniyle 10 Eylül’de fiilen başlamış olacak. Yeni eğitim sistemiyle ilgili tartışmalar sürerken aileler ise okula başlaması için erken olduğunu düşündükleri çocukları için sağlık raporu alma peşinde. Konuyla ilgili olarak Dr. Sami Ulus Hastanesinde çocuk pskiyatrisi uzmanı Fatih Ceylan son günlerde rapor almak için başvuruların yoğunlaştığını söylüyor.

Ceylan, kontrole gelen çocukların yüzde 75’inden fazlasının okula başlamak için uygun olmadığı yönünde rapor aldığını belirterek Avrupa’da benzer eğitim sistemlerinin olduğunu fakat Türkiye ’de buna çok ani geçildiğini ifade etti. Ceylan, “Okula başladıklarında aralarında 1.5 yaş kadar fark olan çocuklar aynı sınıfta ders görecek. Ayrıca bu çocukların çok kalabalık sınıflarda eğitim görecek olması çeşitli sıkıntılara neden olacaktır” dedi.

Muayene nasıl yapılıyor?

Çocuk psikiyatrisi uzmanı Fatih Ceylan: “3 çeşit muayene yapıyoruz. Fiziksel muayenede çocukların boy, kilo, kalem tutabilme gibi özelliklerine bakıyoruz. Ruhsal muayenede kaygı bozuklukları, annesinden ayrılabiliyor mu, çekingen mi, aşırı stres, depresyon var mı, bunlara bakıyoruz. Zeka kontrolünde kendi yöntemlerimizle anlama, kavrama yeteneklerine bakarak, bilişsel gelişimine bakıyoruz. Bazı durumlarda zeka testleri de uyguluyoruz.

Neden göndermek istemiyorlar?

Aileler de yeni eğitim sisteminden şikâyetçi. Çocuklarının henüz bebeklik çağından yeni çıktığını ve kendini ifade etmekte zorlandıklarını söylüyor. Birçok veli çocuğunun kendi tuvalet ihtiyacını ve temizliğini ev ortamında ebeveyninden aldığı yardımla sağlayabildiğini, bunu kalabalık okullarda hijyenik olarak gerçekleştirebilmelerinin mümkün olmadığını ifade ediyor. Ailelerin başka bir endişesi de öğretmenlerin 5-6 yaşındaki çocukları eğitebilmesi için yeterli donanıma sahip olup olmadığı konusunda. Yeni eğitim sistemine geçildiğini ama öğretmenlerin buna uygun eğitim almadıklarını iddia ediyorlar.

Aileden çocuğa ders: Doktora yanlış cevap ver

Hastane koridorlarında gözlediğimiz ilginç bir konu da ailelerin muayeneden önce çocuklarını testlerde başarısız olması için uyarması. Burada doktor birkaç dakika veliyi dışarı çıkararak çocuğu birebir muayene ediyor. İşte bu muayene esnasında “Okula başlaması uygun değildir” raporu alabilmek için bazı aileler çocuklarına bilerek doktora yanlış cevaplar vermesini öğütlüyor. (Mehmet Bilber/ Radikal)