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Çocuğunu parka götüren çarşaflı kadını canlı bomba sandılar

Mahallelinin canlı bomba olmasından korktukları kadının Suriyeli olduğu ve çocuğunu parka götürdüğü öğrenildi

28 Temmuz 2015 21:15

Çorum kent merkezinde yüzü peçeli siyah çarşaflı bir kadının canlı bomba ihtimalinde şüphelenerek polisi araması üzerine, polis ekipleri parka baskın düzenledi. Mahallelinin canlı bomba olmasından korktukları kadının Suriyeli olduğu ve çocuğunu parka götürdüğü öğrenildi.

Merkez Emre Camisi yanındaki çocuk oyun parkında meydana gelen olayda, parka gelen yüzü peçeli, güneş gözlüklü ve siyah eldivenli çarşaflı birini gören vatandaşlar, şahsın cinsiyetinin belli olmadığını iddia ederek, canlı bomba olabileceği düşüncesiyle polise ihbarda bulundu.

Olay yerine kısa sürede çok sayıda polis ekibi gitti. Parkta çocuğunu oynatan kadının etrafı bir anda polis ekipleri tarafından sarıldı. Karşısında polisleri gören kadın ne yapacağını şaşırdı. Yapılan incelemede canlı bomba şüphesiyle ihbar edilen şahsın, çocuğunu oynatmak için parka getiren Suriyeli bir kadın olduğu ortaya çıktı. Elindeki çantanın ise çocuğuna ait olduğu belirlendi.

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