Çocuğunu liseye göndermeyene ceza

Milli Eğitim Bakanlığı, 12 yıllık kesintili eğitim sistemiyle zorunlu hale gelen liseye çocuğunu göndermeyen veliye ceza uygulayacak.

8 yıllık kesintisiz zorunlu eğitimde ortaokula devam etmeyen öğrencilerin ailelerini önce ikna etmeye çalışan ancak buna rağmen göndermiyorsa para cezası veren Bakanlık, aynı uygulamayı liseler için de yapacak.

Mevcut mevzuatta çocuğunu ilköğretime göndermeyen veliye her gün için 15 lira, durumun devam etmesi halinde 500 lira idari para cezası veriliyor. MEB, liselerde de uygulanacak para cezası üzerinde çalışma yapıyor.

Hürriyet'ten Esra Kaya'nın haberinde, 4+4’lük ilk 8 yılı bitiren öğrencilerin e-okul kayıt sisteminde liseye kayıtlarının otomatik olarak gerçekleştirileceği bilgisi de yer alıyor.