Çocuğunu görme bahanesiyle bir araya geldiği eşini vurdu!

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde yaşayan Sinan Korkmaz, 6 aylık çocuklarını görmek istediğini söyleyerek yanına gittiği, boşanma davası açarak baba evine giden 22 yaşındaki eşi Hümeyra Korkmaz'ı 3 el ateş ederek vurdu. Ağır yaralanan Hümeyra Korkmaz tedavi altına alınırken, Sinan Korkmaz kaçtı.

DHA'nın haberine göre, işsiz olan Sinan Korkmaz ile Hümeyra Korkmaz arasında 3 ay önce tartışma yaşandı. Çift mahkemelik olurken, Sinan Korkmaz için evden uzaklaştırma cezası verildi. Boşanmak isteyen çift için ise duruşma günü 9 Şubat olarak belirlendi. Hümeyra Korkmaz boşanma davası açmasının ardından 6 aylık çocuğunu alarak baba evine gitti.

Hümeyra Korkmaz'ı arayan Sinan Korkmaz çocuğunu görmek ve harçlık vermek istediğini söyledi. Ailesi, Hümeyra Korkmaz'ın başına bir şey gelmesinden endişelenerek boşanmak istediği Sinan Korkmaz ile dışarıda görüşmesini istemedi. Hümeyra Korkmaz uzaklaştırma cezası alan eşinin çocuğunu görmesine izin verdi.

Sinan Korkmaz eve gelerek kapının önünde çocuğunu gördükten sonra Hümeyra Korkmaz ile görüşmeye başlarken tartışma yaşandı. Sinan Korkmaz bu sırada tabancasını çıkartarak eşinin üzerine 3 el ateş açtı. Başından vurulan Hümeyra Korkmaz kanlar içerisinde kalırken, yakınları 112 Acil'den yardım istedi. Olay yerine gelen 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Hümeyra Korkmaz tedavi altına alındı. Hümeyra Korkmaz'ın hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Sinan Korkmaz ise olayın ardından kaçtı. Polis, Sinan Korkmaz'ı yakalamak için çalışma başlatırken, soruşturma başlatıldı.