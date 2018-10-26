Çocuğunu göremeyen baba intihara kalkıştı

Tayfur KARA/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN\'da eşinin çocuğunu da yanına alarak evi terk etmesi nedeniyle bunalıma girdiğini ve av tüfeğiyle canına kıyacağını söyleyen R.A. (27), polisin çabaları sonucu intihardan vazgeçti.

İlkadım ilçesi Fatih Mahallesi\'nde iddiaya göre, eşinin çocuğunu alıp evi terk etmesi üzerine bunalıma giren R.A., pompalı tüfekle evinin balkonuna çıktı. Çocuğunu göremediği için intihar edeceğini söyleyen R.A.\'yı gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alıp, R.A.\'yı ikna etmek için çalışma başlattı. Komşuları da R.A.\'yı vazgeçirmeye çalıştı. Bir süre sonra polis tarafından ikna edilen R.A., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.



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