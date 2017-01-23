Çocuğunu duvara bantlayıp temizlik yapan anne gözaltında

ABD'nin Ohio eyaletinde, evde rahat temizlik yapabilmek için iki yaşındaki çocuğunu duvara bantlayan ve bu görüntüleri canlı olarak Facebook'tan yayımlayan bir anne gözaltına alındı.

Shayla Rudolph adlı 18 yaşındaki kadın hakkında "alıkoyma" suçundan dava açılırken çocuğu sosyal hizmetler biriminin himayesine alındı.

Rudolph, videonun bir yerel kanalda yayımlanmasından sonra polise yapılan şikayetin ardından gözaltına alındı.

Ağzı kapatılan ve kolları ve bacaklarından duvara bantlanan çocuk, 15 dakikalık video boyunca ağlarken, annesi, "Senin annen dünyanın en iyi annesi. Ağlamaya devam edersen, daha da bağlarım. Şimdi uslu dur ve televizyon izle" diyor.

Çocuğu bantladıktan sonra ev işlerine başlayan Rudolph, temizlik ve yemek yaparken, "ayak altında dolaşan çocukları böyle bantlamanın etkili bir yöntem olduğunu" söylüyor.