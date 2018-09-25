Çocuğuna sokak ortasında şiddet uygulayan kadın gözaltına alındı

Cengiz ÇOBAN/ İSTANBUL, ( DHA) TUZLA\'da çocuğuna uyguladığı şiddet güvenlik kameralarına yansıyan kadın gözaltına alındı. A.D.\'nin çocuğuna geçmişte de şiddet uyguladığı iddia edildi.

Tuzla\'da yaşanan olayda iddialara göre bir anne çocuğuna sokak ortasında şiddet uyguladı. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen anne A.D.\'nin yolda yürüdükleri sırada çocuğunu sokak ortasında elinden tutarak yere fırlatması güvenlik kameralarına da yansıyınca A.D., mahalle sakinlerinin tepkisini çekti. Mahalleli durumu polis ekiplerine haber verdi. Görüntülerin ardından harekete geçen Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, A.D.\'yi gözaltına aldı. Orhanlı Polis Merkezi\'nde ifadesi alınmaya başlanan annenin psikolojik sorunlarının olduğu öğrenildi. Şiddete maruz kalan çocuk ise Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ekiplerince koruma altına alındı. Tuzla\'da şiddet gören minik kız çocuğunun, annesiyle birlikte çöp evde yaşadığı öğrenildi.

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