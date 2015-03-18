Çocuğuna bakabilmek için, 43 yıldır işe erkek kılığında gidiyor

Mısır'ın Luxor kentinde yaşayan 64 yaşındaki Sisa Abu Daooh adlı kadın, çocuğuna bakabilmek amacıyla 43 yıldır işe erkek kılığında gidiyor.Daooh Mısır hükümeti tarafından 'yılın annesi' seçildi.

El Arabiya’nın haberine göre, Sisa Abu Daooh adlı kadın 21 yaşında evlendikten kısa bir süre sonra eşini kaybetti. Hem kendinin hem de henüz karnındaki çocuğunun karnını doyurmak zorunda kalan anne, erkeklerin dünyasında kadın olarak iş bulmanın ve çalışmanın neredeyse imkansız olduğunu görünce erkek kılığına girmeye karar verdi.

Ayakkabı boyacılığı yapıyor

DHA’da yer alan habere göre, Sisa Abu Daooh o tarihten itibaren erkek kılığında inşaatlarda, tarlalarda ve temizlik işlerinde çalıştı.

Kızıyla evlenen kişinin felç olması üzerine üç boğaza birden bakmak zorunda olan Sisa Abu Daooh, bugün 64 yaşında ve halen Luxor tren istasyonunda, yine erkek kılığında ayakkabı boyacılığı yapıyor.