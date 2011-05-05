T24 LogoT24 Logo
Gündem

ÇOCUĞUN PARMAĞI BOMBA ATARKEN KOPTU DİYARBAKIR (A.A)

05 Mayıs 2011 16:04

-ÇOCUĞUN PARMAĞI BOMBA ATARKEN KOPTU DİYARBAKIR (A.A) - 05.05.2011 - Diyarbakır Valisi Mustafa Toprak, izinsiz gösterilerde dün akşam bir çocuğun elindeki bombayı atmaya çalışırken parmağının koptuğunu bildirdi. Vali Toprak, Yenişehir Kaymakamlığınca düzenlenen ''Geleneksel Surdibi Teknoloji ve Görsel Sanatlar Sergisi'nin açılışında gazetecilere yaptığı açıklamada, ''Dün akşam müessif bir olay oldu. Bir çocuğumuz parmağı tam elindeki bombayı atmaya çalışırken koptu'' dedi. Sur ilçesindeki Balıkçılarbaşı semtinde dün akşam bir grubun yine molotofkokteyli, el yapımı bomba ve havai fişeklerle bir takım yerlere zarar verme anlayışıyla sokaklara çıktığını ifade eden Toprak, şöyle konuştu: ''O çerçevede bir göstericinin, bir gencin elinde bulunan el yapımı bir patlayıcının patlaması sonrasında hepimiz üzüldük. Olmaması gereken bir şey. Çocukların elinde, hiç kimsenin elinde olmaması gerekiyor. Patlamanın ardından da kaçıp gitmişler. Sonra biz hastaneye kopan parçayı ulaştırdık. Çocuk da bir saat sonra hastaneye intikal etti. Şimdi tedavisi yapılıyor. Önemli olan bunların olmaması.'' Tunceli'nin Ovacık ilçesindeki operasyonda etkisiz hale getirilen 7 teröristten 4'ünün Diyarbakır'daki defninden sonra dün çıkan izinsiz gösterilerde, biri bıçakla, 5'i de atılan molotofkokteyli, taş ve havai fişeklerle olmak üzere toplam 6 polis memuru çeşitli yerlerinden yaralanmıştı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Fatih Altaylı: Yerli otomobille ilgili patent başvurusu bulamadık...

Şeyma Subaşı: Keşke Acun'dan 3 çocuk yapsaydım ...

Bir insan seks sırasında ne kadar kalori yakar?...

Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması: Gelecek sene her iki taraf...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24