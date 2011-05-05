-ÇOCUĞUN PARMAĞI BOMBA ATARKEN KOPTU DİYARBAKIR (A.A) - 05.05.2011 - Diyarbakır Valisi Mustafa Toprak, izinsiz gösterilerde dün akşam bir çocuğun elindeki bombayı atmaya çalışırken parmağının koptuğunu bildirdi. Vali Toprak, Yenişehir Kaymakamlığınca düzenlenen ''Geleneksel Surdibi Teknoloji ve Görsel Sanatlar Sergisi'nin açılışında gazetecilere yaptığı açıklamada, ''Dün akşam müessif bir olay oldu. Bir çocuğumuz parmağı tam elindeki bombayı atmaya çalışırken koptu'' dedi. Sur ilçesindeki Balıkçılarbaşı semtinde dün akşam bir grubun yine molotofkokteyli, el yapımı bomba ve havai fişeklerle bir takım yerlere zarar verme anlayışıyla sokaklara çıktığını ifade eden Toprak, şöyle konuştu: ''O çerçevede bir göstericinin, bir gencin elinde bulunan el yapımı bir patlayıcının patlaması sonrasında hepimiz üzüldük. Olmaması gereken bir şey. Çocukların elinde, hiç kimsenin elinde olmaması gerekiyor. Patlamanın ardından da kaçıp gitmişler. Sonra biz hastaneye kopan parçayı ulaştırdık. Çocuk da bir saat sonra hastaneye intikal etti. Şimdi tedavisi yapılıyor. Önemli olan bunların olmaması.'' Tunceli'nin Ovacık ilçesindeki operasyonda etkisiz hale getirilen 7 teröristten 4'ünün Diyarbakır'daki defninden sonra dün çıkan izinsiz gösterilerde, biri bıçakla, 5'i de atılan molotofkokteyli, taş ve havai fişeklerle olmak üzere toplam 6 polis memuru çeşitli yerlerinden yaralanmıştı.