Çocuğun kapıya sıkışan parmaklarını itfaiye kurtardı

Mahir ALAN/ADIYAMAN (DHA) - ADIYAMAN\'da, arkadaşlarıyla oyun oynayan 5 yaşındaki Hasan Tohumcu\'nun bahçe kapısına sıkışan sağ el parmakları, itfaiyenin çalışmasıyla kurtarıldı.
Olay, öğleden sonra Altınşehir Mahallesi\'nde meydana geldi. Site bahçesinde oyun oynayan Hasan Tohumcu\'nun sağ el parmakları, demir kapıya sıkıştı. Çocuğun çığlıklarını duyarak yanına gelen yakınları, durumu itfaiye ve sağlık görevlilerine haber verdi. İhbarla gelen itfaiye erlerinin çalışmasıyla çocuğun parmakları sıkıştığı yerden kurtarıldı. Çocuk, olay yerinde bekletilen sağlık görevlileri tarafından Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan Hasan Tohumcu\'nun parmaklarında ezilme meydana geldiği, sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
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