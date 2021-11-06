Çocuğun cinsel istismarından yargılanan imama 30 yıl hapis

Elazığ’da çocuğun cinsel istismarı suçlamasıyla yargılanan cami imamı Halit Karakaya dün görülen davada 30 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Elazığ’da ‘cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ ve ‘çocuğun cinsel istismarı’ suçlamasıyla yargılanan cami imamı Halit Karakaya’nın (51) duruşması dün Elazığ 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Mahkeme heyeti, Halit Karakaya’nın 30 yıl hapisle cezalandırılmasına karar verdi. Karakaya cezaevine gönderildi.

Duvar'dan Ardıl Batmaz'ın haberine göre; 6-7 yıl boyunca mağdur müvekkilinin istismar edildiğini ve olayın yaklaşık 1,5 yıl önce ortaya çıktığını söyleyen Avukat Ali Aslan Emre, “Duruşmada iddia makamı tutuksuz yargılanan sanığın cezalandırılmasını ve tutuklanması talep etti. Sanığın, tüm tanık ve mağdur beyanlarına rağmen suçsuz olduğunu iddia etmesine rağmen dosyaya yansıyan deliller suçun sabit olduğunu açıkça ortaya koymuştur. Sanığın eylemleri mağdur beyanlarındaki tutarlı ve çelişmeyen beyanlara göre istismar şeklindedir. Bu süreçte aile ve mağdur psikolojik anlamda oldukça yıpranmıştır. Ancak bu haklı mücadelemizin bu şekilde nihayete ermesi, gerek aileyi gerekse de mağdurları bir nebze rahatlatmıştır” dedi.

Ne olmuştu?

Halit Karakaya’nın, anne N.S’ye “çocuğunu öldürürüm” diyerek tecavüz ettiği, sonrasında ise 16 yaşındaki kızı Y.S.’yi 6 yıl boyunca cinsel istismara maruz bıraktığı iddia edilmişti. Söz konusu iddiaların ardından cinsel istismar sanığı Halit Karakaya, Elazığ Valiliği tarafından açığa alınmış ve hakkında yürütülen soruşturmanın ardından emekli edilmişti. 22 Haziran’da yapılan ilk duruşmada Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı’na tanık sıfatıyla ifade veren 25 yaşındaki M.A. ve mahkemede müşteki sıfatıyla ifade veren 23 yaşındaki S.K. da taciz edildiklerini iddia etmişti.