Ermenek'te mahsur kalan madencinin annesi: Çocuğum uyanıktır, bir yere saklanmıştır

Ermenek'te kömür ocağındaki su baskının üzerinden yaklaşık 2 hafta geçmesine rağmen Seyide Çolak, içeride mahsur kalan oğlu Hüseyin Çolak'ın sağ salim döneceğine dair umudunu kaybetmiyor. Kömür ocağında yaşanan kaza sonrası gelişmeleri yakından takip eden Anne Çolak (68), umudunu yitirmemeye çalışıyor. Oğlunun ölmüş olabileceğini aklının ucuna bile gelmediğini söyleyen Çolak, çevresindekilerin "O sinmiştir bir yerlere gözü açıktır. Hüseyin saklandı oraya sen hiç tasalanma" dediğini aktardı.

'Ciğerim yanıyor'

Cumhuriyet'te yer alan habere göre Seyide Çolak, "Benim oğlum kuru bacada bekler diye düşünürüm. Öyle umut ediyorum. Ciğerim yanıyor ama bekliyorum. Benim çocuğum uyanıktır. Sanki oğlum madende saklandı, çıkartıverip getirecekler. Öyle sanıyorum, umudum var. İnşallah mahsur kalanların hepsi sağlıklı şekilde çıkar" diye konuştu.

'6 Ayda 94 ocağı kapattık'

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız çalışmalarla ilgili son bilgileri verdi: Şu anda son dönemeç dediğimiz noktaya gelinmiş durumda. Her açılan metrede işçi kardeşlerimizle karşılaşabiliriz” dedi. Soma faciasının ardından 94 tane kömür ocağının kapatıldığını belirten Bakan Yıldız, "Hem Çalışma hem de Enerji Bakanlığı’nın yaptığı teftiş ve denetimlerle bu ocakların kapatıldığını söylemem lazım. Bunların bir kısmı eksiklerini gideremediler. Eksiklerini gideremeyenler de açılmadılar” dedi.

Sızan suyu tespit: İçtik

Has Şekerler Maden Ocağı’nda, 16 işçi için kurtarma çalışmaları nefeslik ve desandre bölümünde sürdürülüyor. Aralarında maden sahibi Saffet Uyar'ın bulunduğu 5 kişi ise dün tutuklandı. Tutuklanan işletme müdürü Yavuz Özsoy'un ifadesi ise kan dondurdu: Ocakta zaman zaman su sızıntısı vardı. Bunun yeraltı suyu olup olmadığı içerek kontrol ediyorduk.