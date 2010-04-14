Çocuğu sürükleyen polisler açığa alındı

T24 - Hakkâri'deki olaylar sırasında 14 yaşındaki Hatip Kurtu'un sürüklenerek götürülmesiyle ilgili olarak 2 polisin açığa alındığı bildirildi.





Kapatılan DTP'nin Genel Başkanı Ahmet Türk'ün Samsun'da uğradığı saldırıyı bahane ederek dün (13 Nisan 2010) gösteri yapan grubun taşlı saldırısı üzerine polis, gruba biber gazı ve basınçlı suyla müdahale etti.





Olaylar sırasında güvenlik güçleri, Bulvar Caddesi'nde, 14 yaşındaki H.K'yı gözaltına aldı.





Hakkâri Valiliği, H.K'nın gözaltına alınması sırasında yaşananların bazı basın yayın organlarında yer alması üzerine soruşturma başlattı.





Soruşturma kapsamında, iki polis memuru "çocuğa kontrolsüz güç uyguladıkları gerekçesiyle" açığa alındı.





Protesto olayları sırasında, annesi Güle Kurt'un engelleme çabalarına rağmen polisler tarafından sürüklenerek götürülen Hakkari eski Belediye Başkanı Kazım Kurt'un oğlu, Hakkari Cumhuriyet Lisesi 1'inci sınıf öğrencisi 14 yaşındaki Hatip Kurt, Hakkari Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından bugün (14 Nisan 2010) Van'a sevk edildi.





Ambulansla Van'a getirilen Hatip Kurt, Yüzüncü Yıl üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.





Hatip Kurt'un elmacık kemiğinde kırık tespit edildiği belirtildi. Hastane yetkilileri, plastik cerrahlar tarafından yapılacak kontrolden sonra, Kurt'un ameliyat edilip edilmeyeceğine karar verileceğini söyledi. Acil Servis'te müşahade altında bulunan Kurt'un sağlık durumunun ise iyi olduğu belirtildi.







Anne: Bizi arayan olmadı







Hasip Kurt'un annesi Güle Kurt, oğlunun okul çıkışı eve geldiğini ve bu sırada olayların yaşandığını, oğlunun da istemeyerek bu olaylara karıştığını öne sürdü.





Güle Kurt, "Çocuğum istemeyerek olaylara karışmış. Bu arada polisler bizim evin bulunduğu sokağa gelerek gösterecileri joplarla dağıtmaya çalışıyorlardı. Bu sırada evimizin kapısında bulunan çocuğuma da vurmaya başladılar. Ben egel olmak istedim, beni de dövdüler. Çocuğumu dövdükten sonra panzere bindirmek istediler. Ben bu arada hep engel olmaya çalışıyordum. Hakaret ettiler, ağızlara alınmayacak sözler söylediler. Bunun ardından da ikimizi alıp hastaneye götürdüler. Daha sonra da Van'a sevk edildik. Benim kolumda da kırık var. Kimse şu ana kadar ne bizi aradı, ne de sordu. Oğlumun vurulan telsiz darbesiyle elmacık kemiğinde kırık var" dedi.







İHD rapor hazırlayacak







Hatip Kurt'un dayısı Cavit Hıdıroğlu da, yeğeninin durumunun iyi olduğunu, tedavilerinin sürdüğünü söyledi.





Dayı Hıdıroğlu, bu sabah Hakkâri İnsan Hakları Derneği Şubesi'ne giderek suç duyurusunda bulunduklarını ve bu haksızlığın takipçisi olacaklarını belitti. Dayı Hatipoğlu, İnsan Hakları Derneği'nin suç duyurularını dikkate alarak rapor hazırlayacaklarını da anlattı.