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Çocuğu dövülen anne: Geceleri hep ağladım; kim ne yaptıysa cezasını çeksin!

"Sevgi evi yetkilileri çocuğumu 8 gün sonra bana teslim edeceklerini söylediler"

14 Ağustos 2017 03:48

Karabük’te dün tutuklanan üvey anne 26 yaşındaki Fatma A. tarafından dövülerek hastanelik edilen 3 yaşındaki E.A.’nın Zonguldak’ın Gökçebey ilçesinde yaşayan öz annesi 27 yaşındaki Ayfer Kuzucu konuştu. Kızını dövenlerden şikayetçi olduğunu belirten Kuzucu "Geceleri hep ağladım. Benim çocuğumu bu hale getiren kimse şikayetçiyim. Velayet davamız sürüyordu. Sevgi evi yetkilileri çocuğumu 8 gün sonra bana teslim edeceklerini söylediler. Kadın tutuklanmış. Kim ne yaptıysa cezasını çeksin" dedi.

Karabük’te oturan Ali A., 4 gün önce işten eve geldiğinde ilk eşinden olan kızı E.A.’yı göz çevresindeki morluk ve şişlik nedeniyle Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürdü. Tedavi altına alınan E.A.’nın göz çevresindeki yaralanmaların darp sonucu ve basit tıbbi müdahale ile giderilemeyeceğine ilişkin rapor verildi. Doktorların durumu polise bildirmesi üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Ali A. ve eşi Fatma A. gözaltına alındı. Ayrıca E.A.’nın öz annesi Ayfer Kuzucu’nun geçen 15 Haziran’da polise başvurarak eski eşi Ali A. ile onun eşi Fatma A.’dan kızına şiddet uyguladıkları iddiasıyla şikayetçi olduğu, bunun üzerine ’kasten yaralama’ suçundan başlatılan soruşturma kapsamında aranan çiftin adreslerinde bulunamaması nedeniyle ifadelerinin alınamadığı belirlendi.

Üvey anne tutuklandı

Üvey anne Fatma A., dün sevk edildiği adliyede ’Kasten yaralama’ suçundan tutuklanarak 1 aylık bebeğiyle cezaevine konuldu. Ali A., ise delil yetersizliğinden adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. E.A., Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’nce koruma altına alınarak sevgi evine yerleştirildi.

'Velayet davamız sürüyordu'

Zonguldak’ın Gökçebey İlçesi’nde 2 yaşındaki diğer kızı ve annesi ile birlikte yaşayan Ayfer Kuzucu, inşaat işçisi eski eşi 32 yaşındaki Ali A.’nın kendisini şu an evli olduğu Fatma A. ile aldatması üzerine 2 yıl önce boşandıklarını söyledi. Eski eşinin hemen ardından Fatma A. ile evlendiğini ve çocukları konusunda Gökçebey Aile Mahkemesi’nde velayet davalarının sürdüğünü anlatan Ayfer Kuzucu, 15 Haziran’daki duruşma sonrası eşinin kızı E.A.’yı kendisine bıraktığını ve aynı gün akşamında vücudundaki morlukları fark ettiğini anlattı. Bunun üzerine hastaneye giderek darp raporu alıp şikayetçi olduğunu ifade eden Ayfer Kuzucu, şöyle dedi:

'Cezasını çeksin'

"Boşandıktan sonra çocuğum bende 1 ay durdu. Sonra çocuğumu ’evde bakıcı var’ diyerek benden aldı. Bir süre sonra evlendiğini de söyledi. 7 aydan sonra çocuk dövülmeye başlandı. Bir kere dövmüş kadın. Saçını çekmiş. İkincide banyo yaparken terlikle dövmüşler. Kızım telefonda bana, ’Babam elime terlikle vurdu, annemde yüzüme banyo yaparken tokatla vuruyor’ dedi. Üçüncüde de Haziran’ın 15’inde çocuğum bendeyken ben banyo yaptırdım. Vücudunda darpları gördüm. Ben görünce sürekli ağladım ’çocuğumu kim dövdü?’ diye. Kızım bana, ’üvey annem dövdü’ dedi. Babasının da dövdüğünü söyledi. Hastaneye götürdüm. Doktora da üvey annesinin dövdüğünü söyledi. Ben şikayetçi olduğumu söyledim. Polis çağırdılar. Darp raporu aldık ve karakolda ifade verdim. İkisinden de şikayetçi oldum. Kimin dövdüğünü tam bilmiyorum. Kim yaptıysa cezasını bulsun.ÿ Şikayetimi de geri çekmiyorum. Geceleri hep ağladım. Benim çocuğumu bu hale getiren kimse şikayetçiyim. Velayet davamız sürüyordu. Sevgi evi yetkilileri çocuğumu 8 gün sonra bana teslim edeceklerini söylediler. Kadın tutuklanmış. Kim ne yaptıysa cezasını çeksin."

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