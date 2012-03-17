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Çocuğa tekme tokatlı saldırı kamerada

Trabzon'da tekme tokatlı saldırıya uğrayan kız çocuğunu döven şahsın bulunması için çalışma başlatıldı

17 Mart 2012 19:49

 

Trabzon'un Araklı ilçesinde kimliği henüz belirlenemeyen kişinin tekme tokatlı saldırısına uğrayan kız çocuğunun yaşadığı olay güvenlik kamerasına yansıdı.
 
Kayaiçi köyünde meydana gelen ve bir firmanın güvenlik kamerasına yansıyan olayda, ilköğretim öğrencisi olduğu tahmin edilen kız çocuğu, okul yolundaki köprüden geçtiği sırada, köprü üzerinde bekleyen, yanında üç öğrencinin bulunduğu, 30-40 yaşlarındaki erkek şahsın yanına gitti.
 
Üzerinde siyah palto bulunan erkek şahıs ile kısa bir diyalog yaşayan kız öğrenci, bir anda şahsın tekme ve tokatlı saldırısına uğradı.
 
Erkek şahsın karlarla kaplı yolda çocuğu kameranın görüş alanından çıkana kadar yaklaşık bir dakika boyunca tekme ve tokatlarla aralıksız dövdüğü, dört defa havaya kaldırarak yere fırlattığı görülüyor. Dayak sırasında olay yerinde bulunan iki öğrencinin uzaklaştığı, birisinin ise izlediği görüldü.
 
Güvenlik kameralarına yansıyan olaya ilişkin Araklı Kaymakamı Avni Kul, yaptığı açıklamada, görüntülerin Cumhuriyet Savcılığına iletildiğini ve soruşturma başlatıldığını bildirdi.
 
Dayak görüntüsünü kendisinin de izlediğini belirten Kul, “Bunu insan düşmanına yapamaz. Böyle bir vahşet olamaz. Görüntü savcılıkta ve soruşturma başlatıldı” dedi. Bu arada, öğrenci ve yetişkin şahsın kimliğinin tespiti için köyde araştırma yapılacağını belirtildi.
 

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