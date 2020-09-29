Çocuğa şiddet görüntülerinin yaşandığı Kur’an kursu 2 hafta süreyle kapatıldı

Kahramanmaraş'ta 10 yaşındaki bir çocuğa şiddet uygulanan Bedir Efendi Kur'an Kursu, 2 hafta süreyle kapatıldı. Çocuk devlet korumasına alınırken, Diyanet tarafından olayı incelemek için 2 müfettiş görevlendirildi.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, 10 yaşındaki çocuğa şiddet uyguladığı belirlenen 15 yaşındaki çocuğun ifadesi alındı.

Şiddet gören çocuk ise Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nce koruma altına alındı. Çocuğun Şanlıurfa'da yaşayan ailesi tarafından hafızlık eğitimi için Kuran kursuna kaydının yapıldığı, aileyle irtibata geçildiği, çocuğun aileye teslim edileceği öğrenildi.

Öte yandan Bedir Efendi Hafızlık Yatılı Kur'an Kursu, geçici olarak 2 hafta süreyle kapatıldı ve öğrenciler evlerine gönderildi. Öğrencilerin bu süre içerisinde eğitimlerine, internet üzerinden devam edecekleri öğrenildi.

Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından hemen soruşturma talimatı veren Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın bizzat görevlendirdiği 2 müfettişin ise yarın kente gelerek, inecelemelerine başlayacağı öğrenildi.