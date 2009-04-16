Çocuğa önce tecavüz etmiş sonra öldürmüş

ABD’de geçen hafta arkadaşının kilise öğretmeni olan annesi tarafından öldürülen 8 yaşındaki kızın olayın öncesinde bir cisimle tecavüze uğradığı ortaya çıktı.



ABD’de bir rahip olan dedesinin kilisesinde gönüllü öğretmenlik yapan Melissa Huckaby (28) adlı kadın, kızının oyun arkadaşı ve öğrencisi olan 8 yaşındaki Sandra Cantu’yu kaçırıp tecavüz ettikten sonra öldürdü.



Yakalandıktan sonra çıkarıldığı mahkemede tir tir titreyen ve ağlayan Huckaby, idam ya da afsız ömür boyu hapis cezasına çarptırılabilecek.



Bölge savcısı henüz idam talebinde bulunmaya karar vermediğini bildirdi. Kuzey California’nın Tracy Kenti’nde 27 Mart’ta kaybolan Sandra’nın cesedi 6 Nisan’da bir kanala atılmış bavul içinde bulundu.



Bavulun sahibi Huckaby, cinayet şüphelisi olarak geçen cuma günü tutuklandı. Huckaby, bavulun kendisine ait olduğunu kabul etti fakat Sandra’nın kaybolduğu gün çalındığını öne sürdü.



Ancak Huckaby, kız çocuğunu kaçırmak, 14 yaşından küçük birine yabancı cisim ile tecavüz etmek ve öldürmekle suçlanmaktan kurtulamadı.



Bu korkunç cinayeti neden işlediğine ilişkin ise net bir cevap alınamadı. Ancak soruşturma sürüyor.

