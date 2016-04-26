Çocuğa cinsel istismardan yargılanan 93 yaşındaki adam kendini “Yanlış anladılar” diye savundu!

Kırklareli'de 15 yaşındaki kıza cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen 93 yaşındaki sanığın yargılaması başladı. Sanık İ.B. kendini “Çocuklar beni yanlış anladılar herhalde” diye savundu. Avukatların savunmasının ardından mahkeme başkanı sanığın tutuksuz yargılanmasının devamına karar vererek dosyadaki eksikliklerin giderilmesi amacıyla duruşmayı erteledi.

Hürriyet’in haberine göre, Kırklareli Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, "Çocuğun cinsel istismarı ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından tutuksuz yargılanan 93 yaşındaki sanık İ. B. ile tarafların avukatları katıldı. Sanık B., mahkemede yaptığı savunmasında, suçlamayı kabul etmediğini bildirdi.

Kofçaz ilçesinin Terzidere köyünde yolda yürürken düştüğünü ve yardım istediğini ileri süren B., kendisini gören M. B. ve arkadaşı i. C.’nin yardımı ile evinin bahçesine gittiğini belirtti. Bu sırada dengesini kaybederek yine düştüğünü iddia eden İ. B., "Ben 90 yaşını geçtim. Çocuklar beni yanlış anladılar herhalde. Yolda giderken yere düştüğümde yardım istemiştim. Çocuklar beni kaldırdı. Evimin bahçesinde götürmelerini istedim. Beni bahçede bir kütüğün üzerine oturturlarken yine dengemi kaybedip yere düştüm. O sırada bana yardım eden çocuğa tutunmaya çalışmıştım" şeklinde savunma yaptı.

Avukatların savunmasının ardından mahkeme başkanı sanığın tutuksuz yargılanmasının devamına karar vererek dosyadaki eksikliklerin giderilmesi amacıyla duruşmayı erteledi. Sanık Baştürk'ün jandarma ekipleri nezaretinde güçlükle yürüyerek mahkeme salonuna getirildiği görüldü.