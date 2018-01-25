Çocuğa cinsel istismara 12 yıl 6 ay hapis cezası

Latif SANSÜR/SÖKE (Aydın), (DHA) - AYDIN\'ın Nazilli ilçesinde, karısının yeğeni İ.M.Ş. isimli kız çocuğuna, 8 yıl boyunca farklı zamanlarda tacizde bulunduğu iddia edilen S.D. (64), 12 yıl 6 ay hapse çarptırıldı.

Nazilli\'de, 5- 6 yaşlarındayken halasının eşi S.D.\'nin elle cinsel tacizine uğradığını belirten İ.M.Ş., bu durum zaman zaman devam edip, son olarak 2012 yılında, 14 yaşındayken yine cinsel istismar girişimine maruz kalınca, annesi G.T.\'den yardım istedi. Anne G.T., bazı yakınlarının, o dönemde Seviye Belirleme Sınavı\'na (SBS) hazırlanan kızının bu durumdan olumsuz etkilenebileceği uyarılarını dikkate alarak, yaklaşık 3 yıl bekledikten sonra 2015\'te konuyu yargıya taşıdı. Enişte S.D. hakkında, Söke 2. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde dava açıldı. Davanın geçen cuma günü görülen karar duruşmasında ifade veren mağdur İ.M.Ş., şunları söyledi:

İlk defa halamların Nazilli\'deki evlerinde taciz etti. Sonraki yıllarda da bu tekrarlandı. En son 14 yaşındayken eniştem ve kızı ile birlikte kaldığımız günün ertesinde uyandığımda kuzenim evde yoktu. Tedirgindim; ama normal davranırsam eniştem bir daha bana bir şey yapamaz, diye düşündüm. O ise yanıma gelip, oturdu. Vücudumu ellemeye, öpmeye çalıştı. 5 dakika kadar direndikten sonra üzerimden atmayı başardım. Televizyon kumandası ile vurdum. Benim direndiğimi görünce, kimseye anlatmamam konusunda tehdit ettikten sonra evden çıkıp, gitti. Hemen evime gidip, annemi aradım. Ona her şeyi anlattım. Özellikle bu olaydan sonra her gece rüya görmeye başladım. Onunla komşu olduğumuz için minibüste veya mahallede karşılaşıyordum. Bana bakıp, sırıtıyor, gülüyordu. Kendimi kirlenmiş gibi hissediyordum. Bu olay, psikolojimi bozunca ve annemin çabalarına rağmen akraba çevresinden yeterli destek bulamayınca, olaydan 3 yıl sonra annemin desteği ile konuyu mahkemeye taşıdık. Bana bunları yaşatan kişinin başkasına bunları yapmaması için cezalandırılmasını istiyorum.\"

\'SEN HAZIRSAN ARKANDAYIM, ŞİKAYETÇİ OLALIM\'

Kızının yaşadığı son taciz olayının ardından durumu öğrendiğini belirten anne G.T. ise konuyu önce kayınvalidesine anlattığını belirterek, şöyle konuştu:

\"Kayınvalidem, önce inanmadı sonra kızım ile konuşup, detayları öğrenince inandı. Bana, \'Kızın SBS\'ye hazırlanıyor. Kocan sinirli biri; gider, S.D.\'ye bir şey yapar. Bu olayı burada kapatalım\' dedi. Konuyu eşime açtım. O da S.D.\'yi takip etmiş. S.D. \'Beni öldürürsün ben, toprağa girerim; ama senin 3 çocuğun var. Onlara yazık olur. Beni öldürme, hapse girme\' diye yalvarmış. 2015 yılında, kızımın babasından boşandım. Bu aşamadan sonra kızım, bana diğer tacizleri anlattı. Ben de kızıma \'Eğer sen mahkemeye ve olayın üstüne gitmeye hazırsan ben, senin arkandayım; şikayetçi olalım\' dedim. Kızım da \'Tamam anne, şikayetçi olalım. Bana yaptıklarını başkasına yapmasın\' deyince, olaydan 3 yıl sonra yargıya başvurduk. Türkiye\'de bu olayları yaşayan kişiler, susturuluyor. Bu olayları anlatamayan kızım gibi o kadar çok insan var ki.\"

BABAYA \'HATA YAPTIM\' DEMİŞ

Baba R.Ş. ise mahkemede olayla ilgili \"Eşim, bana olayı anlattığında apar topar ablamın yanına gittim; olayı anlattım. Ertesi gün ablam, eşinin erkek kardeşi ve annem oturup, konuyu konuşmuşlar. Kardeşi S.D.\'nin çocuklarla ilgili bir hastalığı olduğunu söylemiş. Bundan sonra S.D.\'ye gittim. Benim ona bir şey yapacağımı sanarak, \'Bir şey yapma\' dedi. Neden böyle bir şey yaptığını sorduğumda \'Bir hata yaptım\' yanıtını verdi\" diye konuştu.

KIZA \'RUH SAĞLIĞI BOZULDU\' RAPORU

Tacize uğradıktan sonra psikolojisinin bozulduğunu söyleyen İ.M.Ş.\'nin bu durumu raporla belgelendi. Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp ve Çocuk Psikiyatrisi Ana Bilimdalı uzmanları tarafından hazırlanıp, mahkemeye gönderilen raporda, \"Maruz kaldığı iddia edilen cinsel istismar sonrası yeme bozukluğu, majör depresyon ve travma sonrası stres bozukluğu tanı kriterlerini taşıdığı, ruh sağlığının bozulduğu, tedavisi için hakkında sağlık tedbiri çıkarılması uygun görülmüştür\" denildi.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

İ.M.Ş.\'yi yıllarca taciz ettiği iddia edilen S.D., mahkemede kendisine yönelik suçlamaları kabul etmedi. Aile içinde konunun tartışıldığı dönemden sonra eşinden boşandığı belirlenen S.D., \"Hiçbir zaman İ.M.Ş.\'ye cinselliği çağrıştıracak herhangi bir harekette bulunmadım. Suçlamaları kabul etmiyorum. Böyle bir davranış varsa mahkemeye gitmek için neden 2- 3 yıl beklemişler?\" dedi.

​1/6 ORANINDA İNDİRİM YAPILDI

Mahkeme heyeti, sanık S.D.\'ye ilk eylemi için \'sarkıntılık düzeyinde kalan çocuğun cinsel istismarı\' suçundan 3 yıl, son eylemi için ise \'çocuğun cinsel istismarı\' suçundan 8 yıl hapis cezası verdi. Sanığın üçüncü derece akraba olması nedeniyle cezayı yarı oranında artıran heyet, 12 yıla hükmetti. Toplam 15 yıl cezadan ise 1/6 oranında indirim yapıldı. S.D., 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.



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