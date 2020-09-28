Çocuğa cinsel istismar suçundan tutuklanan zanlı 4 ayda tahliye edildi

Aydın'da 14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle tutuklu yargılanan zanlı, 4 ay cezaevinden kaldıktan sonra tahliye edildi.

14 yaşındaki N.Ö.’nün ailesi kızlarının 25 yaşındaki K.D. tarafından cinsel istismara uğradığını belirterek şikâyetçi oldu. Bunun üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Nazilli'de gözaltına alınan K.D. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Çocuğun cinsel istismarı suçundan 4 ay önce tutuklanan K.D., Nazilli Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada suçlamaları reddetti. İfadeleri dinleyip dosyaları inceleyen mahkeme K.D.’nin adli kontrol şartı ile tahliyesine karar verdi.

Çocuğun babası H.Ö., "Ekonomik durumum müsait olmadığı için avukat tutamadım. Avukatım olamadığı için de derdimizi anlatamadık. Zanlının adli kontrol şartı ile salıverilmesi bizi üzdü” diye konuştu. (İHA)