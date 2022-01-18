"Çocuğa cinsel istismar" suçundan tutuklanan eski Ülkü Ocakları Başkanı Alpay Çömez bir ayda tahliye edildi

Aydın'da, 14 Aralık'ta 16 yaşındaki çocuğa "nitelikli cinsel istismarda” suçundan tutuklanan eski Umurlu Ülkü Ocakları Başkanı Alpay Çömez, 14 Ocak'ta tahliye edildiği ortaya çıktı.
Aydın’ın eski Umurlu Ülkü Ocakları Başkanı Alpay Çömez (35), cinsel istismarda bulunduğu 16 yaşındaki çocuğun ailesinin suç duyurusunda bulunmasının ardından 14 Aralık 2021 tarihinde “nitelikli cinsel istismar” suçundan tutuklanmıştı.
Mezopotamya Ajansı'nda yer alan habere göre, Çömez'in avukatları karara itiraz etti. Aydın E Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan Çömez’in 14 Ocak'ta tahliye edildi.
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