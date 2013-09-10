Çocuğa cinsel istismar savunması: Peygamberimizin benzer evlilikleri var

Sakarya’da 14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar davasında sanık avukatı İsmail Gürses, duruşma sırasında, Hz. Muhammed'in evliliklerinden örnekler verdi. Gürses, “Peygamberimizin de benzer evlilikleri var. Müslüman ülkede yaşıyoruz” dedi.

Sakarya’da 14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulundukları iddiasıyla 26’sı çocuk, 2’si polis memuru 34 kişinin yargılandığı davada emniyet müdürü olan firari sanık N.Ş., dün ilk kez çıktığı mahkeme heyeti karşısında çelişkili ifadeler verdi.

Burcu Karakaş’ın Milliyet’teki haberine göre, Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, İnterpol tarafından aranan ve uzun bir süre firari kaldıktan sonra Türkiye'ye iade edilen N.Ş. adlı polis müdürü, kız çocuğu ile kimliğini gizleyerek görüştüğünü belirterek, şunları söyledi:

“Kendisiyle bir sitede dolaşırken tanıştım. Akabinde Facebook üzerinden görüşmeye devam ettim. 18-19 yaşlarında görünüyordu. Amacım sadece sohbet etmekti.”

Temas yok

N.Ş., kız çocuğu ile “fiziksel temas” kurmadığını iddia ederek, şöyle devam etti:

“Bu süreç içerisinde Facebook üzerinden kendisiyle seks ve fantezi içerikli görüşmeler yaptım. 2012 Ağustos ayına doğru 18 yaşından küçük olduğunu, kendisinin bana duygusal anlamda da bağlandığını anlayınca sim kartımı geri almaya karar verdim. Bu sebeple çarşıda buluştuk. Yine arabayla dolaştık. Bunun haricinde fiziksel anlamda herhangi bir temasım olmadı.”

18 yaş çelişkisi

N.Ş., kız çocuğunun 18 yaşından küçük olduğunu bilmediğini ifade etmesine rağmen, “Kendisi 18 yaşından küçük olduğu için telefon hattı alamıyordu. Benim kimliğimi bilmediği için başka bir kişi adına hat alarak verdim” dedi.

Firari polis memuru, kendisine ‘cemaat’ olarak adlandırılan grup tarafından komplo kurulduğunu iddia etti.

Tuhaf savunma

Sanık avukatı İsmail Gürses, duruşma sırasında, Hz. Muhammed'in evliliklerinden örnekler verdi, Cumhurbaşkanı dahil, küçük yaşta kızlarla yapılan birçok evlilik bulunduğunu söyledi. Kız çocuğunun avukatlarının itirazları üzerine, Gürses'in sözleri duruşma tutanağına geçmedi. Alınan bilgiye göre, Gürses, "Peygamberimizin de benzer evlilikleri var. Müslüman ülkede yaşıyoruz" yönünde savunmada bulundu. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Davanın bir sonraki duruşma tarihi, 2 Aralık'a ertelendi.