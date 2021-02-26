Çocuğa cinsel istismar suçundan tutuklanan Uşşaki tarikatı lideri: Ben bunu pedofili olarak görmüyorum, FETÖfil olarak görüyorum

12 yaşındaki çocuğa cinsel istismardan tutuklanan “Fatih Nurullah” takma ismiyle bilinen Uşşaki tarikatı lideri Eyyüp Fatih Şağban, “Bunu pedofili olarak görmüyorum, FETÖfil olarak görüyorum” dedi.
Şaban, ikinci kez hâkim karşısına çıktı. Independent Türkçe’den Can Bursalı’nın haberine göre, Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ikinci duruşmasında, sanık avukatı 14 kişinin tanık olarak dinlenilmesini talep etti.
Sanık Şağban'ın avukatı, tanık olarak gösterilen 14 kişinin de olayın yaşandığı dönem aynı evde yaşadığını belirtti. Savcılık, sanığın tutukluluk halinin devamını talep ederken, mağdur çocuğun ve ailesinin avukatı Sakarya Barosu Başkanı Abdürrahim Burak, sanık avukatının 14 tanık dinletmek istemesinin duruşmayı uzatmayı amaçladığı ifade etti.
Sanık avukatı, “Müvekkilimiz Türkiye'nin nadide, mümtaz bir şahsiyetidir. 6 aydır tutukludur. Müvekkilimiz ile çocuğun annesi, babası ve halasının telefon kayıtları dosyaya konulsun, gerçek ortaya çıkacak." dedi.
Mağdur çocuğa suçlama
"Çocuğun savcılık ve mahkemedeki ifadeleri tutarsız" diyen sanık avukatı, "Ben 12 - 13 yaşında bir çocuk olsam ve tacize uğrasam allak bullak olurum. Çocuk 2 sene önce de tacize uğradığını tacize uğradığını söylüyor. O zaman niye tekrar dergaha gelmiş, demek ki akıllanmamış" sözleriyle mağdur çocuğu suçladı.
Bu sözler üzerine mağdur çocuğun avukatları ile sanık avukatı arasında tartışma yaşandı. Davada söz verilen sanık Eyyüp Fatih Şağban, "Bize pedofil denilmiş. Ben bunu pedofili olarak görmüyorum, FETÖfil olarak görüyorum. Kumpasa uğradım" görüşünü savundu.
Şağban, "Konuşmalarda geçen 70 bin TL lafı, çocuğun annesinin telaffuz ettiği rakamdır. Yapılan keşifte iddiaların gerçekleşmeyeceği ortaya çıkmıştır. Hakkımda sorgusuz sualsiz işlem yapıldı. Herkes böyle bir iftiraya maruz kalabilir. 80 milyon insan tehdit altındadır" iddiasında bulundu.
Mahkeme, sanık Eyyüp Fatih Şağban'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Tutuklu yargılanan Şağban, 28 Mayıs'ta tekrar hâkim karşısına çıkacak.
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Ne olmuştu?
Sakarya'nın Akyazı ilçesine bağlı Kuzuluk Mahallesi'nde yaşayan ve Uşşaki tarikatı lideri olduğu ileri sürülen Fatih Nurullah, 12 yaşındaki bir kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle tutuklanmıştı.
Olaydan sonra Nurullah ile mağdur çocuğun babası arasında gerçekleşen görüşmenin kaydı sosyal medya üzerinden kamuoyuna yansımıştı.
Ses kaydında Fatih Nurullah, çocuğa yaptığı istismarı itiraf etmiş ve olayın duyulmaması için babayı ikna etmeye çalışmıştı.
Kızın babası F.A., Fatih Nurullah'tan şikâyetçi olunca tarikat üyelerinin saldırısına uğramıştı.
İddianamede Şağban'ın çocuğa zincirleme istismar suçundan 22,5 yıla, hürriyetinden yoksun kılma suçundan 26 yıl 3 aya kadar hapis cezası istenmişti.
Dava dosyasında çocuğun anlattıkları, yakınlarının tanıklıkları, adli tıp raporları yer alıyor.