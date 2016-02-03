Çocuğa bir yıl boyunca tecavüz edenlere 'mahkemede olumlu davrandın' indirimi!

Diyarbakır'da 2009 yılında 17 yaşındaki Z.M.'ye tecavüz eden üçü korucu altı sanık 12,5'ar yıl, cinsel tacizde bulunan karakol komutanı astsubay M.Y. de 2,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. sanıklardan F.B., H.M., F.M., İ.M., H.M. ve M.T.’yi önce 15’er yıl hapis cezasına çarptırdı, ardından yargılama sürecindeki ‘olumlu’ davranışları iddiasıyla bu cezayı 12,5’ar yıl hapse indirildi.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre Diyarbakır’ın bir köyünde oturan 17 yaşındaki Z.M., 2009 yılında geç kaydedildiği ilköğretim okulunun altıncı sınıfında okurken okul güvenliğinden sorumlu korucu F.B.’nin tecavüzüne uğradı. Bir yıl boyunca aralarında korucu akrabalarının bulunduğu altı kişinin tecavüzüne ve dönemin jandarma karakol komutanı M.Y.’nin ile birlikte bir kişinin daha cinsel tacizine uğrayan Z.M., sadırıları babasına anlattı.

Hamile olduğu anlaşılan Z.M.’ye babası sahip çıktı ve onu Diyarbakır’da oturan ablasının yanına gönderildi. Şikayet üzerine soruşturma başlatan savcılık Z.M.’nin doğurduğu bebeğin DNA testini yaptırırken, testte bebeğin babasının saldırgan H.M. olduğu belirlendi.



Kolunda sigara söndürüldü



Bebek devlet koruması altına alınırken, Z.M., 2011 yılında Diyarbakır’da oturan biriyle evlendirildi. Eşinin durumu öğrenmesi üzerine Z.M. babasının evine gönderildi. Soruşturma aşamasında ifade veren Z.M., kendisine önce köy korucusu F.B.’nin tecavüz ettiğini söyledi. Z.M., akrabası H.M.’nin de “Benimle birlikte olmazsan herkese anlatırım” tehdidiyle tecavüz ettiğini, daha sonra ise yaktığı sigarayı kolunda söndürdüğünü söyledi. F.B.’nin bir yıl içinde altı kez kendisine tecavüz ettiğini anlatan Z.M., bu süreçte altı şüphelinin kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu söyledi.



Komutandan taciz ve dayak

Jandarma karakolu komutanı astsubay M.Y.’nin, “Benimle ilişkiye gireceksin. Yoksa babanı koruculuktan çıkarırım” diye tehdit ettiğini de anlatan Z.M., komutanın kendisini evden alıp arabanın içinde cinsel tacizde bulunduğunu, reddedince kendisini dövdüğünü ve sonra köye bıraktığını söyledi.



23 kez tecavüz ettiler



2011 yılında savcıya ifade veren Z.M. altı sanığın değişik zamanlarda tehdit ve silah zoruyla 23 kez kendisine tecavüz ettiğini söyledi. Tecavüze uğradığı kişilerden aynı zamanda şiddet gördüğünü anlatan Z.M., şüphelilerin kendisini dövdüğünü, kalaşnikof silah ve bıçak gibi aletlerle tehdit ettiğini kaydetti. Z.M.,”F.B. ve H.M. altışar kez tecavüz etti. H.M.’nin tecavüz ettiğini gören F.M. de aynı gün başkalarına anlatmakla tehdit edip tecavüz etti. Korktuğum için sesimi çıkaramadım” dedi.

Z.M.’nin şikayeti üzerine soruşturma başlatan Savcılık, hazırladığı iddianamede tecavüzle suçlanan korucular F.B., F.M. ve İ. M. ile köylüler M.T., H.M. ve H.M. hakkında 15 yıldan az olmamak üzere hapis cezası istedi. Savcılık, Z.M.’yi taciz ettikleri iddia edilen karakol komutanı astsubay M.Y. ile köylü A.M. hakkında da iki yıla kadar hapis cezası verilmesini istedi.



Hapis cezalarında indirim uygulandı

Diyarbakır 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi sanıklardan F.B., H.M., F.M., İ.M., H.M. ve M.T.’yi önce 15’er yıl hapis cezasına çarptırdı, ardından yargılama sürecindeki ‘olumlu’ davranışları iddiasıyla bu cezayı 12,5’ar yıl hapse indirdi. Astsubay M.Y.’yi üç yıl hapis cezasına çarptıran mahkeme, aynı gerekçeyle bu cezayı da 2,5 yıla indirdi. Mahkeme, cinsel taciz iddiasıyla yargılanan sanık A.M.’nin ise beraatına karar verdi.

2’nci Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Eyüp Mergen’in yerine geçici olarak duruşmaya çıkan mahkeme başkanı Ahmet Doğan, ceza indirimine muhalefet şerhi koydu. Hakim Doğan’ın muhalefet şerhinde, “Sanıkların ısrarlı inkarları, suçun niteliği göz önüne alındığında Türk Ceza Kanunu’nun 62’nci maddesi gereği takdiri indirim uygulanması yönündeki çoğunluk görüşüne muhalifim” ifadeleri yer aldı. (DHA)