Cocu'dan 5 futbolcuya özel ilgi

Fenerbahçe’de teknik direktör Phillip Cocu’nun etkisi giderek hissedilmeye başlandı. Aşırı sıcağa rağmen oyunculara uyguladığı antrenman teknikleri büyük beğeni topladı.

Fanatik'te yer alan habere göre; ilk günkü hafif idmanlar yerini tempolu çalışmalara bırakırken, Cocu da yeni sezonda uygulatmak istediği şablonu oyuncularına adeta ezberletiyor. Mehmet Ekici, Josef, Eljif Elmas, Soldado ve Valbuena Hollandalı’nın merceğindeydi. Bu futbolcularla yakından ilgilenen tecrübeli çalıştırıcı, antrenmanlarda yaptıkları hataların da düzeltilmesi yolunda uyarılarını sürdürdü.