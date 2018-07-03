Cocu, Fenerbahçe'yi sil baştan yaratıyor

Fenerbahçe'de Teknik Direktör Phillip Cocu takımın kanat organizasyonlarını değiştirmek istiyor.



Geçtiğimiz yılın kasetlerini izlemeye devam eden Cocu, yapılan tüm kanat ortalarının ezbere yapıldığı tespitinde bulunurken, hedefe odaklı ortalar konusunda oyuncularını uyarıyor.



beIN Sports'ta yer alan habere göre; geride bıraktığımız sezonda kanat oyuncularının içeriye bakmadan orta yaptıklarını söyleyen Phillip Cocu, herkesin kafasını kaldırarak kime attığını bilerek orta yapmasını istiyor.



Antrenmanlar esnasında bakmadan yapılan ortalarda atılan golleri geçerli saymayan Cocu bu alışkanlığı değiştirmek istiyor.



Hollandalı Teknik Adamın bir diğer tespiti ise pas alış verişi sırasında yaşanan zaman kayıpları.Oyuncularının ayağına top gelemeden önce kime pas vereceklerine karar vermeleri uyarısında bulunan Cocu buna yönelik çalışmalar yaptırıyor.



Çift kale esnasında iki takım yerine dört takım yapan Cocu farklı renkli yelekler verdiği oyuncularından direktif verdiği renge pas vermeleri konusunda talimat veriyor.



Bu çalışma ile top oyuncuya gelmeden kime pas vereceğine karar verme konusunda alışkanlık kazandırılmaya çalışılıyor.



Takımın oyun boyundan da memnun olmayan Cocu; 15 metrenin içerisinde tüm takım halinde hücum ve defans yapmaları gerektiği konusunda takımına uyarılarda bulunuyor.