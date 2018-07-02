Cocu: Benim futbol prensibimde pas ve pas çalışmaları çok önemlidir

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Phillip Cocu, kulüp televizyonunda katıldığı programda açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'ye oynatmak istediği futbol anlayışıyla ilgili ipuçları veren Cocu, pas oyununun önemine vurgu yaptı. Hollandalı teknik adam, "Benim futbol prensibimde, pas ve pas çalışmaları çok önemlidir. Aynı zamanda hızlı bir şekilde o pasları yapabilirseniz, zaman kazanır ve daha üretken olursunuz. Rakibinizin de bir adım önüne geçersiniz" ifadelerini kullandı.

Maçları domine eden taraf olmak istediklerini belirten genç çalıştırıcı, hücum oyuncularına da özgürlük tanıyacağını dile getirdi.

Cocu, Spor Toto Süper Lig ile ilgili de değerlendirmelerde bulundu. Yardımcılarıyla birlikte Türkiye ligini analiz ettiklerini belirten sarı-lacivertli teknik adam, "Türkiye Ligi'ni, Hollanda Ligi kadar iyi tanımıyorum, bu gerçeği değiştiremeyiz. En iyi şekilde Türkiye Ligi'ni ve ligde mücadele eden takımları tanımaya çalışıyoruz. Bu konuya çok fazla zamanımızı da harcamamız gerektiğini biliyoruz" dedi.

"Hedefler konusunda şu an için söz verem" diyen Cocu, buna karşın kulübü en iyi şekilde temsil etmek ve en iyi noktalara getirmek için çok çalışacaklarını vurguladı.