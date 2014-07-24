Coca-Cola’yı Fanta içerek protesto eden vali: Farkında değildim

Tekirdağ Valisi Ali Yerlikaya, Twitter üzerinden '1.5 milyar Müslümanın elinde Coca-Cola bardağı ile ebabil kuşlarını beklemesi soytarılıktır' mesajını paylaşmıştı. Vali Yerlikaya’nın masasında Fanta olduğu anlaşılan bir fotoğrafa yer verilerek, “Vali, Coca-Cola’yı boykot etti, Fanta içmeye başladı” şeklinde haberler basında yer aldı. Vali Yerlikaya yaptığı açıklamada “İftarda misafirdim. İçmek bir yana masada hangi içecek olduğunu farketmedim bile” dedi.

Fatih Yağmur’un Radikal’de yer alan haberine göre Vali Yerlikaya, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada masada hangi içeceğin olduğunu fark etmediğini belirterek, ‘#BoykotuUnutmayın’ etiketiyle şu açıklamalarda bulundu:

“Dünkü Fanta'lı iftar fotoğrafı ile ilgili konuşanlar konuştu, birkaç kelam da ben söyleyeyim. Misafir ev sahibinin kölesidir derler. İftarda misafirdim. İçmek bir yana masada hangi içecek olduğunu farketmedim bile. Yeme-içme konusunda dikkatliyimdir. Yaygın markaları ve sahiplerini üç aşağı beş yukarı bilirim. Gazlı içecek içmem. Ağır kuyruk acısıyla muzdarip bir arkadaş, masanın fotoğrafını çekmiş. Yakıştırmadaki maharetini konuşturmuş. Aynı fotoğraftan İhlas gibi birçok büyük ajansta da var. Yakıştırma ise tek bir kaynakta var. Kendisinin bile inanmayacağı yakıştırmayı, nasıl olsa inananlar çıkar diye sağa sola servis etmiş. Gerçekten de inananlar çıktı. Bazı medya kuruluşları haber yaptı. Zaytung’un diline düştük. Az kalsın TT oluyorduk. :) Yakıştırmacıya teşekkürler. Cola’yı boykot edenlerin, Cola’nın yan ürünlerini de boykot etmesi gerektiğini hatırlattı. Medya ve Sosyal Medya dev bir deniz. Yakıştırmanın, dalganın müşterisi çok. Sağ olsunlar onlar da boykota hizmet ettiler. Haddi aşanlar bir tarafa, mesele hakkında konuşan herkese teşekkür ediyorum. Tekirdağ’dan herkese selam, bol muhabbet.”