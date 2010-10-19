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Ekonomi

COCA COLA'NIN ÜÇÜNCÜ ÇEYREKTEKİ KARI 2,06 MİLYAR DOLAR NEW YORK (A.A)

19 Ekim 2010 19:40

-COCA COLA'NIN ÜÇÜNCÜ ÇEYREKTEKİ KARI 2,06 MİLYAR DOLAR NEW YORK (A.A) - 19.10.2010 - Coca Cola üçüncü çeyrekte 2,06 milyar dolar kar etti. Dünyanın en büyük alkolsüz içecek şirketi Coca Cola, üçüncü çeyrekte karının geçen yıl aynı çeyreğe göre yüzde 8,4 artarak, 2,06 milyar dolar (hisse başına 88 sent) olduğunu açıkladı. Hisse başına 89 sent kar etmesi beklenen şirket, geçen yıl aynı çeyrekte 1,9 milyar dolar (hisse başına 81 sent) kar etmişti. Şirketin aynı çeyrekte gelirleri ise yüzde 4,7 artışla 8,43 milyar doları buldu. Coca Cola, Kuzey Amerika'da satışlarında değişiklik olmadığını, Avrupa'da yatay seyir izleyen satışlarının Fransa, Kuzey Avrupa ülkeleri ve İngiltere'de yükseldiğini belirtti.   Avrasya, Afrika ve Pasifik'de satışları yüzde 11 artan şirketin, önemli yatırımlar yaptığı gelişmekte olan ekonomilerden Çin'de satışları yüzde 12, Brezilya'da yüzde 13 ve Rusya'da yüzde 30 yükseldi.

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