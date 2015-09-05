Coca-Cola'nın CEO'su Muhtar Kent: İsviçre'deki CEO'ların yüzde 25'i üniversite mezunu değil

The Coca-Cola Company Başkan ve CEO'su Muhtar Kent, B20 zirvesinde yaptığı konuşmada İsviçre'deki şirketlerin CEO'larının yüzde 25'inin üniversite mezunu olmadığını belirterek, "Söz konusu CEO'lar meslek okullarını bitirmiş, en fazla 2 yıllık meslek yüksekokullarına devam etmişler" dedi.

Başkanlığını Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun üstlendiği B20'nin (Business 20) Türkiye Konferansı'nda konuşan Kent, Hürriyet Dünya yazarı Vahap Munyar'ın aktardığına göre, dünyada birçok ülkede üniversiteli genç işsizlerin sayısının arttığının gündeme gelmesi üzerine İsviçre örneğine dikkat çekti:

"İsviçre'deki şirketlerin CEO'larının (Chief Executive Officer) yüzde 25'i üniversite mezunu değil. Söz konusu CEO'lar meslek okullarını bitirmiş, en fazla 2 yıllık meslek yüksek okullarına devam etmişler..."

Muhtar Kent, panel sonrası TOBB'un İkiz Kuleler'in bahçesinde gerçekleşen resepsiyonda İsviçre'den verdiği örneği soran Vahap Munyar'ın sorularını şöyle yanıtladı:

Türkiye'de şirketlerin sahibi aile fertleri hariç, şirketlerin kaçında üniversite mezunu olmayan CEO vardır? Bu konuda bir bilgi var mı elinizde?

Hayır... ABD'de de üniversite mezunu olmayan CEO'ya pek rastlanmaz. Ancak, mesleki eğitim sonrası çalışma hayatına girip CEO'luğa yükselmenin örneklerinin görüldüğü ülkelerden biri de Almanya'dır.

Siz Coca-Cola Türkiye'nin başına üniversite mezunu olmayan bir CEO atamayı düşünür müsünüz?

ABD'de böyle bir uygulama yok...

Her fırsatta organize sanayi bölgelerini, fabrikaları gezerim... İş adamlarından, şirket yöneticilerinden sık sık şu sözü duyarım:

"Türkiye'de işsizliğin yüksek olduğu söyleniyor ama biz eleman bulamıyoruz. Çünkü, meslek okulu mezunu ara eleman sıkıntısı var."

Ara eleman sıkıntısından yakınan işadamlarından kaçı üniversite mezunu olmayan bir personelini CEO'luk koltuğuna kadar yükseltebilir?

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