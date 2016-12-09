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Ekonomi

Coca Cola'nın CEO'su Muhtar Kent görevini bırakıyor

Kent, mayıs ayında görevini bırakacak

09 Aralık 2016 20:00

Dünya içecek devi Coca Cola'nın CEO'su Muhtar Kent, mayıs ayında görevini bırakıyor.

Muhtar Kent kimdir?

Babası Necdet Kent dönemin New York Başkonsolosuydu. Tarsus Amerikan Koleji'ni bitirdi. İngiltere Hull Üniversitesi ekonomi bölümünü bitirdi. 1978 yılında Coca Cola'ya girdi. 1999 yılına kadar bu şirkette çeşitli görevlerde bulundu. 1999 ile 2005 yıllar arasında Efes Pilsen grubunda görev aldı. 2005 yılında Coca Cola Kuzey Asya,Avrasya ve Orta doğu grup başkanı oldu. 1 Temmuz 2008 itibarıyla Coca Cola'nınCEO'su görevine atanmıştır. 23 Nisan 2009 tarihinde Coca Cola'nın Atlanta Merkezinde yapılan Yönetim Kurulu Başkanı secimlerinde kurul üyelerinin oylarıyla Coca-Cola'nın eski yönetim kurulu başkanı Neville Isdell'in (65) yerini alarak Coca-Cola 'nın Yönetim Kurulu Başkanı Oldu.

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