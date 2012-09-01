T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Coca-Cola'nın CEO'su Kent, kirli suyu temiz hale getirecek

Coca-Cola Company Başkan ve CEO'su Muhtar Kent'in üzerinde çalıştığı ve kirli suyu temiz hale getiren cihazın ayrıntıları netleşiyor

01 Eylül 2012 17:24

Vahap Munyar

(Hürriyet, 1 Eylül 2012)

 

Zehirli suyu 'Slingshot'la içirecek

 

Muhtar Kent'in mesajından hareketle Coca-Cola Company'nin Seagway'in mucidi Dean Kamen'in geliştirdiği su arıtma cihazı Slingshot'la (Sapan) ilgili çalışmaları konusunda bilgiler aldım.

Buna göre, halen Güney Amerika ve bazı Afrika ülkelerinde 40 dolayında pilot denemesi yapılan, zehirli suyu bile içilebilir hale getiren cihazla ilgili bazı ayrıntılar şöyle:

emerikan deniz kuvvetlerinde aynı yöntem kullanılıyor

"Su filtresi, dışarıdan büyük bir kutuya benziyor. İçinde suyu süzen bir filtre sistemi var. İlaç şirketleri aynı yöntemi kullanarak suyu temizleyip ilaç yapımında kullanıyor. Amerikan Deniz Kuvvetleri de içme suyu için denizde aynı yöntemi kullanıyor.

Ancak, ilaç şirketlerinin kullandığı sistemle, Amerikan Deniz Kuvvetleri'nin uyguladığı yöntem gelişmekte olan ülkeler için pek uygun görünmüyor. Çünkü, onların kullandığı mekanizma taşımak için uygun değil. Ayrıca çalıştırmak için de başında sürekli bir teknik elemanın bulunması gerekiyor.

Slingshot, daha basit ve taşınabilir bir cihaz olarak dikkat çekiyor. Cihaz, filtreler, buhar basıncı ve damıtma yöntemiyle çalışıyor.

Okyanus suyu, arsenik, ağır metaller, virüs ve bakteri, kimyasal atıkla kirlenmiş suları temizleyebiliyor.

Slingshot, bir kahve makinesinin kullandığı düzeyde elektrikle çalışıyor. Kirli suyu içine çekip, kaynatıyor, ardından arıtma işlemini gerçekleştiriyor."

Martıların balık arayışı

BDP'li Baydemir: Türk anneleri de gerilla evladımız desin

Erdoğan'dan dokunun talimatı

Çay içmek hiç bu kadar eğlenceli olmamıştı

Arabalarını oturma odalarına park ediyorlar

ETİKETLER

muhtar kentcoca colasuarıtmaceo

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

Bağ-Kur ve Genel Sağlık Sigortası borcu olanlar bugünden itibaren sağlık...

ORC Araştırma Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığı seçim anketi...

Libya'ya Türk askeri gönderilmesine yönelik tezkere kabul edildi: 184 ret...

Polimetre Araştırma: İlk demokratik seçimin ardından AKP'nin varlığı fiilen sona...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24