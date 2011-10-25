-Coca Cola'dan Van için 1 milyon dolar İSTANBUL (A.A) - 25.10.2011 - Coca-Cola Vakfı, Van depremi için Kızılay'a 1 milyon dolar bağışladı. Coca-Cola Türkiye'den yapılan açıklamada, Van'da meydana gelen depremde yaşanan acıları sarmaya katkıda bulunmak amacıyla hem bölgede yaşayan, hem de tüm Türkiye'deki çalışanlarla harekete geçildiği vurgulandı. Bölgede halen öncelikli ihtiyaçlardan biri olan şişelenmiş içme suyu talebini karşılamak üzere depremin hemen ardından su sevkıyatına başlandığı, ilk 24 saat içinde Tatvan ve Patnos bayileri aracılığıyla Kızılay üzerinden su sevkıyatı gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada, ek su sevkıyatının yetkililere teslim edilmek üzere Sapanca'daki fabrikadan TIR'larla yola çıktığı kaydedildi. Bunun yanı sıra, Coca-Cola Türkiye çalışanlarının nakdi katkılarını Kızılay üzerinden bölgeye aktarmak üzere bir kampanya başlatıldığı, acil ihtiyaçlar karşılandıktan sonra bölgedeki yaraları sarmak üzere yeniden yapılanma çalışmalarına katkı sağlanması gereğinin farkında olunduğu, bu amaçla Coca-Cola Vakfı'nın Kızılay'a 1 milyon dolar bağışladığı bildirildi. Açıklamada, bağışın 850 bin dolarlık bölümünün Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliği içinde yürütülecek Erciş bölgesindeki ilköğretim kurumlarının yeniden inşasında, geri kalan 150 bin dolarlık bölümün ise depremzedelerin barınma ihtiyaçlarını karşılamak üzere afet yardım çalışmalarında kullanılacağı belirtildi.