Coca-Cola'dan 'BVO' tartışmasına açıklama

Coca-Cola Türkiye, hiç bir ürünlerinde Bromine bitkisel yağların (BVO) kullanılmadığını bildirdi.

Dün, Coca-Cola'nın, kullanımı tartışmaya yol açan katkı maddesi olan BVO'YU (Bromlu Bitkisel Yağ) içeceklerinden çıkartmaya hazırladığı şeklinde haberler basına yansımıştı.

Coca Cola'dan yapılan açıklama şöyle:

5 Mayıs 2014 tarihinden itibaren basın yayın organlarında yer alan haberlerle ilgili olarak, aşağıdaki açıklamayı kamuoyuyla paylaşmak isteriz.



Bromine bitkisel yağlar (BVO), Avrupa Birliği ülkeleri ve Türkiye'de, Powerade de dahil olmak üzere, hiçbir ürünümüzde kullanılmamaktadır.



Ürünlerimizin güvenliği ve kalitesi en büyük önceliğimiz olup, BVO içeren ürünlerimiz de dahil olmak üzere tüm içeceklerimiz güvenlidir ve satıldıkları ülkelerdeki tüm regülasyonların gerekliliklerini yerine getirmektedir.



Kamuoyunun bilgisine duyurulur.



Coca-Cola Türkiye