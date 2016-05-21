T24 LogoT24 Logo
Dünya

Coca Cola Venezuela'da üretimi durdurdu

Şirketten yapılan açıklamada, üretimi durdurma nedeni olarak 'şeker kıtlığı' gösterildi

21 Mayıs 2016 21:42

Venezuela'da üretim yapan Coca Cola FEMSA'nın ülkedeki tüm üretim faaliyetlerini durdurduğunu bildirildi. Aylarca üretim yapılamayabileceğini bildiren Coca Cola, Venezuela'daki merkezi ofisin kapatıldığını, ancak ülkeden tamamen çekilmeyeceklerini duyurdu.

Ülkenin en büyük yiyecek ve içecek üreticisi Polar Group da, bir süre önce bira ve diğer malt içeren içeceklerin üretimini durdurduğunu açıklamıştı.

tr.sputniknews.com'un haberine göre, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, şirketlerin ülkede istikrarsızlık yaratmaya çalışan muhalefete yardım ettiğini ve kapanan fabrikalara el konacağını belirtmişti.

Devlet Başkanı Maduro, daha önce büyük şirketlerin ülkede istikrarsızlık yaratmaya çalışarak hükümeti devirmek isteyen muhalefete yardım ettiğini söylemişti.

Coca Cola, ülkedeki ‘şeker kıtlığı’ nedeniyle Venezuela'daki tüm üretimini durdurduğunu açıkladı. 

ETİKETLER

coca colavenezuelaNicolas Maduro

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24