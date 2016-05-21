Coca Cola Venezuela'da üretimi durdurdu

Venezuela'da üretim yapan Coca Cola FEMSA'nın ülkedeki tüm üretim faaliyetlerini durdurduğunu bildirildi. Aylarca üretim yapılamayabileceğini bildiren Coca Cola, Venezuela'daki merkezi ofisin kapatıldığını, ancak ülkeden tamamen çekilmeyeceklerini duyurdu.

Ülkenin en büyük yiyecek ve içecek üreticisi Polar Group da, bir süre önce bira ve diğer malt içeren içeceklerin üretimini durdurduğunu açıklamıştı.

tr.sputniknews.com'un haberine göre, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, şirketlerin ülkede istikrarsızlık yaratmaya çalışan muhalefete yardım ettiğini ve kapanan fabrikalara el konacağını belirtmişti.

Devlet Başkanı Maduro, daha önce büyük şirketlerin ülkede istikrarsızlık yaratmaya çalışarak hükümeti devirmek isteyen muhalefete yardım ettiğini söylemişti.

Coca Cola, ülkedeki ‘şeker kıtlığı’ nedeniyle Venezuela'daki tüm üretimini durdurduğunu açıkladı.