Coca Cola tartışmaya yol açan o maddeyi çıkartıyor

Coca-Cola, kullanımı tartışmaya yol açan katkı maddesi olan BVO'YU (Bromlu Bitkisel Yağ) içeceklerinden çıkartmaya hazırlanıyor. Şirket kararı, internet üzerinden bu taleple yürütülen imza kampanyası üzerine aldı.

BVO, Coca-Cola'nın Fanta ve Powerade gibi meyveli içeceklerinde ve spor ürünlerinde bulunuyor.

Coca-Cola, BVO yerine bu katkı maddesinin işlevinin görmesi için başka bir madde kullanacak.

Pepsi'nin de planı var

Coca-Cola'nın en büyük rakibi Pepsi geçen yıl bu maddeyi spor içeceklerinden çıkarmıştı.

Pepsi sözcüsü son açıklamasında BVO'yu diğer ürünlerinden de çıkartmak için daha geniş kapsamlı bir planları olduğunu söyledi.

Pepsi bu bileşimi Mountain Dew ve AMP içeceklerinde kullanmayı sürdürüyor.

Coca-Cola sözcüsü Josh Gold konuyla ilgili açıklamasında BVO'nun kaldırılması adımının güvenlikle ilgili olmadığına vurgu yaptı.

BVO dahil ürünlerinde kullandıkları muhtevanın her zaman güvenli olageldiğini söyleyen Gold, "Ürünlerimizin güvenliği ve kalitesi bizim en önemli önceliğimizdir" dedi.

'Aşırı sağlık sorunlarına neden oluyor'

BVO, brom elementiyle sebze yağının bir araya getirilmesi ile oluşan bir madde.

Meyveli içeceklerde kullanılan BVO bir stabilizör işlevi görüyor ve içecek muhtevasının ayrılmadan bir arada durmasını sağlıyor.

BVO, ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nin genel olarak güvenli olarak tanımlanmış ürünler listesinden 1970'de düşmüştü.

Bununla birlikte içecek şirketlerinin BVO'yu belli bir miktarda kullanmalarına izin verilmişti.

ABD'deki Mayo Clinic'ten araştırmacılara göre BVO içeren ürünlerin aşırı derecede kullanımı; hafıza kaybı, deri problemleri ve sinir problemleri gibi sağlık üzerinde olumsuz etkilere neden olabiliyor.

Japonya ve Avrupa Birliği'nde BVO'nun gıda katkı maddesi olarak kullanılması yasak.

Kampanyayı 17 yaşındaki genç başlattı

BVO'nun kullanılmasına karşı kampanya ABD'nin Missisipi Eyaleti'nde yaşayan Sarah Kavanagh adlı 17 yaşındaki bir genç tarafından başlatılmıştı.



Change.org'daki imza kampanyasına on binlerce kişi imzalamıştı.



Coca-Cola ve Pepsi tarafından yapılan açıklamaların ardından Kavanagh bir açıklama yaparak, "Şirketlerin, özellikle de büyük şirketlerin tüketicileri dinlediklerini bilmek gerçekten iyi" yorumunda bulundu.