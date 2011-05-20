Coca Cola şerbet satacak

T24- Coca-Cola İçecek CEO'su Michael O'Neill, bu yılki Ramazan ayında şerbet satışına başlayacaklarını açıkladı.
Dünyanın en büyük gazlı içecek şirketi Coca-Cola, Ramazan şerbeti üretecek.
CNBC-e'ye konuşan Coca-Cola İçecek CEO'su Michael O'Neill, Ramazan ayında şerbet satışına başlayacaklarını açıkladı. Coca-Cola geçen yıl test satışları yapmıştı.
Ramazan'da satışların artmasını beklediklerini söyleyen O'Neill, yıl sonunda Türkiye cirosunda yüzde 8 ila 12 artış hedeflediklerini belirtti. O'Neill, kârlılığın da ciro büyümesine paralel olacağını kaydetti.
10 ülkede faaliyet gösteren Coca-Cola İçecek, ilk çeyrekte ciroda yüzde 33, kârlılıkta yüzde 32 artışla çeyrek rekoru kırmış, Türkiye'de ise satışlarını yüzde 20 artırmıştı.