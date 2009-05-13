Coca-Cola, satış rekoru kırdı

Coca-Cola İçecek CEO'su Michael A. O'Neill, konsolide satış hacimlerinin, bu yılın ilk çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,4 artışla tarihlerinde ilk kez 100 milyon kasanın üzerine çıktığını bildirdi.



Konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamaya göre, Coca-Cola İçecek'in bu yılın ilk çeyreğindeki sonuçlarını değerlendiren O'Neill, olumsuz ekonomik koşullara rağmen Coca-Cola İçecek'in 2009'un ilk çeyreğinde satış hacmini ve cirosunu artırmaya devam ettiğini vurguladı.



O'Neill, bu dönemde geçen yılın aynı dönemine göre konsolide satış hacminin yüzde 13,4 oranında artarak toplam 103,6 milyon kasaya, konsolide net satış gelirinin ise yüzde 12,2 oranında artışla 439,3 milyon TL'ye ulaştığını duyurdu.



Michael A. O'Neill şunları kaydetti:



"Gerek Türkiye'de gerekse uluslararası faaliyetlerimizdeki büyüme sayesinde konsolide satış hacmimiz 2009'un birinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,4 oranında artışla tarihimizde ilk defa 100 milyon kasanın üzerine çıkarak, toplam 103,6 milyon kasaya ulaşmıştır. Uluslararası faaliyetlerimizin toplam net gelirimize katkısı bir yıl önce yüzde 14,6 iken, 2009'un birinci çeyreğinde yüzde 22,6 olmuştur."



O'Neill, tüketiciye sundukları paket yenilikleri ve fiyat stratejileriyle tüketici odaklı pazarlama uygulamalarının zorlu piyasa koşullarına rağmen büyümeyi sağladığına dikkati çekerek şunları vurguladı:



"2008'in son çeyreğinde faaliyet gösterdiğimiz coğrafyaya eklenen Coca-Cola Pakistan operasyonu işimize ivme katmaya devam ederken, birinci çeyrekte Türkiye satışlarında Doğadan çayın olumlu etkisini gördük. Piyasa şartlarının yılın geri kalan kısmında da zorlu olacağını öngörüyoruz. Buna rağmen alkolsüz içecekler bu zor zamanda da diğer sektörlere oranla daha iyi performans göstermeye devam edecek ve inanıyorum ki piyasalar kendini toparlamaya başladığında da düzelmenin ilk görüldüğü sektörler arasında olacaktır. Biz Coca-Cola İçecek olarak, iş modelimize güveniyor ve uzun dönemli büyüme hedeflerimizi sürdürüyoruz." (AA)

