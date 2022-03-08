Coca-Cola Rusya'daki faaliyetlerini askıya aldı

Coca-Cola Rusya'daki faaliyetlerini askıya aldığını duyurdu.

Gün içinde Mcdonalds ve Starbucks gibi dev firmaların Rusya'dan geçici olarak çekildiklerini duyurmalarından sonra Coca-Cola da benzer bir karar alarak ülkedeki faaliyetlerini durdurdu.

McDonald's ve Coca-Cola'nın Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline karşı açıklamada bulunmaması ve Rusya'da faaliyet göstermeye devam etmesi sosyal medyada tepki çekmiş ve bu firmalara boykot çağrısı yapılmıştı. İki marka da bugün itibariyle Rusya'dan çekildiklerini duyurdu.