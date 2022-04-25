Coca-Cola ilk çeyrekte 2,78 milyar dolar net kâr açıkladı

Coca-Cola'nın ilk çeyrekteki ciro ve net kârı, fiyat artışlarının yanı sıra, tiyatro, restoran gibi mekanlarda kısıtlamaların kalkmasıyla gazlı içeceklere olan talebin artmasıyla beklentilerin üzerinde geldi.

Kahve ve şeker gibi ham maddelerin yanı sıra çalışan ve taşımacılık maliyetlerinin de yükselmesiyle tüketim malları imalatçıları fiyatları yükseltmişti. Fakat koronavirüs salgını kaynaklı kısıtlamaların sona ermesiyle birlikte tüketicilerin daha fazla harcama yapmalarıyla tüketim mallarına olan talep de güçlü oldu.

Analistler ve şirketler, Ukrayna savaşına ve Endonezya'nın palm yağı ihracatına getirdiği yasağa bağlı olarak küresel gıda fiyatlarının yükselmesiyle talebin azalacağı konusunda uyarmıştı.

Coca-Cola, Rusya'daki faaliyetlerini durdurması sebebiyle yıllık kârının hisse başına 4 sent, yıllık net cirosunun da yaklaşık yüzde 1 ila yüzde 2 etkileneceğini açıkladı.

Refinitiv verilerine göre, ABD'li meşrubat şirketinin ilk çeyrekteki net cirosu yüzde 16 artışla 10.5 milyar dolara çıkarak, analistlerin medyan beklentisi 9.83 milyar doları aştı.

Coca-Cola'nın ilk çeyrekteki net kârıysa yüzde 24 artışla 2.78 milyar dolara, yani hisse başına 64 sente yükseldi. Analistlerin net kâr beklentisi hisse başına 58 sentti.