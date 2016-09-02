Coca-Cola fabrikasında 50 milyon euro değerinde kokain bulundu

Fransa'daki Coca-Cola fabrikasında piyasa değeri 50 milyon euro civarında olan kokain bulundu.

Kokainin, Güney Amerika'dan gönderilen bir konteynerdeki portakal suyu konsantresi çantalarına gizlenmiş halde bulunduğu bildirildi.

Fransa'nın güneyindeki Signes köyünde bulunan kokainle ilgili soruşturma başlatılırken, fabrika çalışanlarının olayla ilgisinin olmadığı belirtiliyor.

Bulunan kokainin toplam ağırlığı yaklaşık 370 kilogram.

Bu Fransa'da tek seferde ele geçirilen en fazla kokain miktarı.

Toulon savcısı Xavier Tarabeux, 'kötü bir sürpriz' ifadesini kullandığı sevkiyatın piyasa değerinin 50 milyon euro olduğunu söyledi.

"Çalışanların ilgisi yok"

Uyuşturucu maddenin izini süren yetkililer, Coca-Cola fabrikası çalışanlarının olayla ilgilerinin olmadığını söylüyor.

Coca-Cola'nın bölgeden sorumlu başkanı Jean-Denis Malgras yerel internet haber sitesi Var-Matin'e açıklamasında "Soruşturmanın ilk bulguları çalışanların hiçbir şekilde olayla ilgili olmadıklarını gösterdi" dedi.

Geçen yıl Nisan ayında da İngiltere'ye bir yat içinde 250 kilogram kokain kaçırmaya çalışan iki kişi Fransız gümrük memurlarının yardımıyla tutuklanmıştı.

SY Hygeia adlı yat, Fransız yetkililer tarafından Martinique'te kıyıya çekilmiş, içinde yaklaşık 47 milyon euro değerinde kokain bulunmuştu.